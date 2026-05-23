Ceci Flores denuncia amenazas tras hallazgo de fosas clandestinas en Lagos de Moreno, Jalisco

La activista y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, denunció públicamente haber recibido amenazas y actos de intimidación luego del hallazgo de un presunto crematorio clandestino en Lagos de Moreno, Jalisco.

A través de un video publicado el 22 de mayo, la madre buscadora aseguró que las intimidaciones comenzaron después de que el colectivo difundiera imágenes, videos y testimonios sobre el hallazgo de hornos clandestinos y restos humanos en un rancho de la región.

Según explicó, las amenazas buscan frenar las búsquedas programadas para este fin de semana y evitar que continúen visibilizando lo que ocurre en la zona.

¿Qué dijo Ceci Flores sobre las amenazas que ha recibido?

En el video difundido en redes sociales, Ceci Flores afirmó que existe un intento por minimizar o desacreditar el hallazgo realizado por las madres buscadoras en Lagos de Moreno.

Yo sé cómo palpita el corazón de una madre que tiene un hijo desaparecido, por eso, a pesar de las amenazas, a pesar de los intentos de la autoridad, en este caso de Jalisco, para minimizar nuestro hallazgo en Lagos de Moreno, nos mantenemos firmes apoyando a las víctimas.

No hay… pic.twitter.com/5l98S8aY7l — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) May 22, 2026

La activista aseguró que las autoridades intentan negar que el sitio funcionara como crematorio clandestino y que, ante ello, comenzaron las presiones y advertencias contra integrantes del colectivo.

“Nos están amenazando, nos están amedrentando para que ya no sigamos buscando”, expresó la activista durante el mensaje.

Flores también aseguró que incluso han intentado afectar a su familia y reducir las medidas de seguridad que requieren para continuar con las labores de búsqueda.

A pesar de ello, dejó claro que no piensa detenerse. “Tengo un hijo desaparecido desde hace 11 años y no voy a dejar de buscar”, afirmó.

Hallazgo en Lagos de Moreno conmociona a colectivos y familias

Las declaraciones de Ceci Flores ocurrieron días después de que el colectivo denunciara el hallazgo de un presunto campo de exterminio en Lagos de Moreno.

Desde el 18 de mayo, Madres Buscadoras informó sobre la localización de al menos 17 hornos clandestinos en una zona presuntamente utilizada por el crimen organizado para calcinar cuerpos humanos.

Estaremos subiendo los videos que logramos hacer el día de ayer en nuestro hallazgo en lagos de Moreno Jalisco informando todo lo que se vivió en ese lugar de terror para esas personas que perdieron la vida y que quizá muchas de ellas nunca jamás volverán a casa por la magnitud… pic.twitter.com/hUUAlXw9zu — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) May 18, 2026

De acuerdo con los testimonios difundidos por el colectivo, algunos restos humanos todavía se encontraban entre las brasas cuando ingresaron al sitio.

Además de fragmentos óseos, las madres buscadoras encontraron ropa, teléfonos celulares, credenciales, casquillos y rastros de sangre, objetos que podrían ayudar a identificar a posibles víctimas.

Ceci Flores aseguró que varias familias reconocieron algunas pertenencias halladas en el lugar y creen que podrían corresponder a sus familiares desaparecidos.

El caso ha generado indignación nacional y reavivó el debate sobre la crisis de desapariciones y fosas clandestinas que enfrenta México.

¿Cuáles son los estados con más fosas clandestinas en México?

De acuerdo con la Plataforma Ciudadana de Fosas, elaborada con información de fiscalías estatales, medios de comunicación y registros oficiales, estos son algunos de los estados con más fosas clandestinas documentadas en el país desde el 2006 hasta el 2024:



Sonora – 750 fosas Veracruz – 548 fosas Tamaulipas – 475 fosas Guerrero – 388 fosas Sinaloa – 354 fosas Zacatecas – 331 fosas Colima – más de 300 registros documentados

La plataforma también advierte que existe un subregistro importante y diferencias entre las cifras oficiales y los datos recopilados por organizaciones civiles y medios.

Madres buscadoras exigen protección y transparencia

Tras las amenazas denunciadas por Ceci Flores, colectivos y usuarios en redes sociales comenzaron a exigir protección para las madres buscadoras y garantías para continuar las labores de localización de personas desaparecidas.

Organizaciones civiles han señalado que las familias realizan trabajos que muchas veces corresponden al Estado, enfrentándose no solo al dolor de la desaparición, sino también a riesgos constantes en zonas controladas por grupos criminales.

Mientras continúan las investigaciones sobre el presunto crematorio clandestino en Lagos de Moreno, las madres buscadoras insisten en que no dejarán de recorrer el país para localizar a sus desaparecidos.