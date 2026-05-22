Naturaleza contra la contaminación: El Jardín Botánico de Acapulco alista proyecto para salvar la bahía

Acapulco vive una alarmante paradoja hídrica: a pesar de recibir abundantes lluvias cada año, millones de litros de agua limpia terminan mezclados con descargas de drenaje que contaminan el mar, mientras la población padece severos periodos de desabasto durante la época de estiaje. Ante esta problemática, el Jardín Botánico de Acapulco presentó un innovador proyecto basado en humedales artificiales, infiltración natural y plantas especializadas capaces de regenerar las aguas residuales y frenar el impacto ambiental en el puerto.

En el marco del XXI Día Nacional de los Jardines Botánicos, el recinto llevó a cabo la conferencia “El agua se regenera: sistemas biológicos e infiltración”, impartida por Saúl Castillo, colaborador del jardín. Segun la cobertura de El Sol de Acapulco, el especialista expuso detalladamente cómo el uso de soluciones basadas en la naturaleza y técnicas ancestrales puede resolver una crisis que las autoridades no han logrado mitigar. “Sí hay agua, solo que está mal gestionada”, sentenció Castillo, revelando que actualmente existen 22 vertientes de aguas negras que desembocan directo en la bahía.

Fitorremediación: Filtros vivos contra el desperdicio

El proyecto nació originalmente como una medida de supervivencia financiera para el propio Jardín Botánico, el cual requiere entre 15 y 20 mil litros diarios para riego, viéndose obligado a gastar miles de pesos en la compra de pipas. Para revertir esto, el equipo construyó muros de contención con piedra, arena y cemento en los arroyos locales. El objetivo de estas barreras es disminuir la velocidad del agua de lluvia, obligándola a infiltrarse al subsuelo para recargar los mantos acuíferos en lugar de que se pierda hacia el mar ya contaminada.

Para limpiar el agua sucia, el sistema implementó humedales con plantas especializadas en fitorremediación como el carrizo, tule, papiro, lirio acuático, plátano y mangle. Sin embargo, la "planta estrella" del proyecto es el zacate vetiver, debido a que sus profundas raíces actúan como un filtro natural de alta capacidad que amarra la tierra contra la erosión y absorbe metales pesados y sedimentos tóxicos.

Resultados de laboratorio: Agua limpia a una fracción del costo

Los resultados de esta estrategia biológica ya están respaldados por la ciencia. Durante la presentación recopilada por El Sol de Acapulco, se exhibieron estudios de laboratorio realizados entre 2025 y 2026 que muestran un desplome radical en los niveles de coliformes fecales tras pasar por los filtros del jardín. Los datos duros revelan que una de las zonas críticas analizadas pasó de registrar 150 unidades de coliformes en 2025 a tan solo 3.6 en 2026, una pureza tal que los laboratorios ya la recomiendan incluso para el riego de cultivos sensibles.

Además de su efectividad, Saúl Castillo destacó que estas soluciones ecológicas representan una alternativa muchísimo más económica que las costosas plantas de tratamiento convencionales, cuyos presupuestos de construcción y mantenimiento suelen ser impagables para el municipio. Al cierre del evento, los activistas lanzaron un llamado urgente para replicar este modelo comunitario en todo el puerto, demostrando que la voluntad de conservación y los procesos naturales son la mejor arma para devolverle la salud a la bahía de Acapulco.