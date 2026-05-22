Sube a dos muertos y siete heridos la cifra tras riña en el Cereso de Ciudad Obregón, Sonora

Se reportó una riña al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, Sonora, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal informó que la cifra se elevó de un muerto a dos, y de cinco lesionados a siete.

Las autoridades aseguraron que la situación ya fue controlada, sin embargo el ambiente afuera del penal sigue marcado por la desesperación y la incertidumbre de decenas de familiares que permanecen en espera de noticias sobre sus seres queridos.

¿Qué pasó en el Cereso de Ciudad Obregón?

La SSPC informó que la pelea ocurrió dentro del Cereso de Ciudad Obregón y que, tras activarse los protocolos de seguridad, elementos estatales, federales y municipales ingresaron para contener el conflicto y restablecer el orden en el centro penitenciario.

De manera preliminar, las autoridades confirmaron que el enfrentamiento dejó siete personas heridas y dos internos fallecidos, supuestamente entre los heridos hay un custodio. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria y realizar el traslado de los lesionados a hospitales cercanos para su valoración médica.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni las causas exactas que originaron la riña dentro del penal.

Familiares viven momentos de angustia afuera del penal de Ciudad Obregón

Mientras al interior del Cereso las autoridades desplegaban operativos de seguridad, afuera del centro penitenciario la escena era completamente distinta. Decenas de familiares comenzaron a reunirse en los accesos principales tras enterarse de los hechos, muchos de ellos buscando información sobre el estado de salud de los internos.

Los familiares exigían respuestas claras y acceso a información oficial. Algunos permanecieron por horas bajo el fuerte calor y con evidente preocupación ante la falta de detalles sobre lo ocurrido.

El ambiente se volvió especialmente complicado debido a los rumores que comenzaron a circular en redes sociales sobre posibles heridos de gravedad y nuevas confrontaciones dentro del penal.

La Secretaría de Seguridad de Sonora señaló que la situación ya fue controlada y que actualmente se mantiene presencia preventiva de corporaciones de los tres niveles de gobierno en la zona para evitar nuevos incidentes.

Además, indicaron que continúan las investigaciones correspondientes para determinar cómo inició la riña y deslindar responsabilidades entre los involucrados.

