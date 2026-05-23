Estalla la violencia en Morelos: Seis muertos en una sola noche, entre ellos dos policías de Tlaltizapán

Morelos vivió una noche marcada por la violencia, esto luego de que seis personas fueron asesinadas en distintos hechos ocurridos durante la pasada noche; entre los muertos se encuentran dos policías de tránsito de Tlaltizapán, en una jornada que volvió a exhibir la crisis de inseguridad que atraviesa la entidad.

Un sunjeto fue detenido y quedó a disposición de las autoridades ministeriales|Redes Sociales

Violencia desatada en Morelos: ¿Qué pasó en Tlaltizapán?

El ataque más grave ocurrió alrededor de las 8 de la noche, hora local, sobre la carretera Cuautla-Galeana, en Tlaltizapán. De acuerdo con reportes de la policía, un grupo de hombres armados agredió primero a tres civiles que viajaban en un automóvil, un hombre de 25 años, una joven de 20 y una adolescente de 17. El hombre y la mujer murieron en el sitio, mientras que la menor de edad murió poco después en un hospital en dónde era atendida por heridas de bala.

‼️Doble ataque3 4rmado deja 5 personas muerta$ en Tlaltizapánhttps://t.co/3RqnYU27KY — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) May 23, 2026

¿Cómo murieron los policías de Tlaltizapán?

Después del ataque inicial, los presuntos agresores huyeron, pero se toparon con elementos de tránsito municipal, por lo que en ese momento se desató un enfrentamiento que dejó sin vida a dos policías viales de Tlaltizapán. Otra persona también murió en un hospital, aunque hasta ahora no se ha precisado si se trataba de un civil o de algún integrante de alguna corporación.

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó seis víctimas mortales en Tlaltizapán: tres mujeres y tres hombres, además de que reconoció que dos de las víctimas eran policías de tránsito municipal y que un hombre fue detenido por su presunta relación con los hechos violentos.

#FiscalíaMorelosInforma COMUNICADO DE PRENSA

Ante los hechos delictivos registrados en el municipio de Tlaltizapán, la Fiscalía General del Estado de Morelos activó este viernes 22 de mayo por la noche los protocolos legales correspondientes de intervención en dos sitios… pic.twitter.com/VLgjInPdik — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) May 23, 2026

¿Cuántos policías han sido asesinados durante 2026 en Morelos?

Con los dos policías de tránsito asesinados el viernes, ya suman 12 elementos de seguridad asesinados en Morelos en lo que va de 2026. El conteo incluye corporaciones municipales, preventivas y de la Fiscalía estatal.

Cabe decir que el estado de Morelos vuelve a encender las alarmas por una violencia que ya no solo golpea a la población civil, sino también a quienes deberían protegerla; ¿qué tan cerca está el estado de perder el control de la seguridad pública?

