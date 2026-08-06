“Llévense todo, nada más quiero a mis perritas": Asaltan a un joven, vacían sus cuentas y le roban a sus mascotas en Huauchinango, Puebla

Un joven que pasaba hacia el estado de Veracruz, transitando desde la autopista en Huauchinango, Puebla, fue interceptado por un grupo armado que no solo le quitó su medio de transporte y el dinero de sus cuentas, sino que también se llevó a sus dos perritas de seis años.

A pesar de que les suplicó que se las dejaran, los delincuentes escaparon con ellas.

Asalto en la autopista Puebla-Tuxpan

Los hechos ocurrieron cerca de las 10:00 de la noche del pasado 28 de julio. Jordy viajaba a bordo de un camión de mudanza acompañado por sus dos perritas, Camila y Mía.

Cuando pasaron por el tramo que corresponde al municipio de Huauchinango, sujetos armados les cerraron el paso para someterlos a punta de pistola.

Le quitaron el camión y vaciaron sus cuentas

Durante el asalto, los agresores tomaron la unidad y las pertenencias de la víctima.

A pesar de ya tener todo en sus manos, incluyendo la mudanza completa y el vehículo en el que viajaban, los delincuentes obligaron al joven hacer transferencias bancarias para dejar en cero sus cuentas antes de abandonarlo en el trayecto.

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Dos perritas Golden Retriever desaparecieron luego de un asalto registrado en la carretera México–Tuxpan, a la altura de Huauchinango.#Huauchinango #Ayuda #GlobalNewsEdomex pic.twitter.com/UDsVF3dglM — Global News (@GlobalNewsEDOMX) August 6, 2026

Delincuentes se llevaron a sus dos perritas

El momento que le generó más impotencia a Jordy sucedió cuando quiso rescatar a sus perritas. El joven les rogó a los asaltantes para que se llevaran todo el dinero y lo material que ya se encontraba en su poder y todo a cambio de que solo le dejaran a Camila y a Mía.

Aunque los delincuentes le dijeron que se las entregarían antes de irse, finalmente no cumplieron su palabra y huyeron con las mascotas.

Puebla entre los estados con más asaltos en carreteras

De acuerdo con datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal del INEGI, el estado de Puebla ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con la mayor incidencia en robos a automovilistas.

Solo durante el periodo de 2024 se contabilizaron 216 atracos registrados de manera oficial en sus vialidades.

Piden apoyo a la ciudadanía para localizar a Camila y Mía

Después de hacer pública su denuncia, la víctima y sus conocidos piden la ayuda de los usuarios en redes sociales para difundir la imagen de las dos perritas robadas.

La familia mantiene la esperanza de obtener cualquier dato que ayude a dar con el paradero de los animales o de los responsables del ataque armado en Huauchinango.