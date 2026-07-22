Le robaron la vida: “Betito”, alumno de la UNAM, fue baleado por la espalda en asalto en la México-Puebla

Un asalto acabó con su vida en segundos. Tenía apenas 21 años de edad. "Betito", como lo conocían su familia y amigos, fue atacado por la espalda al recibir un balazo dentro de un camión de transporte público en la autopista México-Puebla.

La búsqueda de justica y la detención de quien acabó con su vida provocaron que hoy sus familiares y cercanos bloquearan la circulación en esta importante autopista, sin embargo, no se reportó la detención de la persona que jaló el gatillo y mató al estudiante de la FES Zaragoza de la UNAM.

#Bloqueo | Hay un bloqueo por manifestantes en Autopista México-Puebla y Eje 10 Sur, alcaldía Iztapalapa. Personal de #ConcertaciónPolíticaCDMX está pendiente al desarrollo y promueve el diálogo para liberar la vialidad. pic.twitter.com/fALNybfKna — Concertación Política CDMX (@SCPPyBG) July 21, 2026

"Betito" se opuso a asalto en la México-Puebla y lo mataron

Los hechos ocurrieron a la altura del municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México. El robo se registró dentro de una unidad de tranpsorte público que en ese momento circulaba sobre la zona de la colonia Santa Catarina, unos metros antes de llegar a La Concepción.

Era 16 de julio de 2026. "Betito" viajaba de la zona de Cocotitlán con dirección a la Ciudad de México (CDMX). El viaje que parecía cotidiano acabó en tragedia.

Cuatro personas se subieron a la unidad de transporte público y le exigieron su cartera, pero el joven de 21 años de resisitió al asalto, lo que provocó que uno de los ladrones le disparara por la espalda.

Dan último adiós a "Betito", el joven que murió en asalto en la México-Puebla

La familia de "Betito" lo buscó hasta encontrarlo en el municipio de Ixtapaluca. Luego de varios días le entregaron el cuerpo. El joven fue velado y sepultado el domingo 19 de julio de 2026.

Como manera de recuerdo, colocaron una veladora y unas flores en el lugar donde ocurrieron los hechos. Además, pegaron una cartulina con un mensaje que dice "Justicia para #Betito". Las autoridades, luego de casi una semana de los hechos, no han localizado a los responsables

🚨 Tragedia en la México‑Puebla



Betito, joven de 21 años, fue asesinado tras resistirse a un asalto en transporte público en #Ixtapaluca.



Cuatro sujetos lo despojaron de sus pertenencias y uno le disparó por la espalda.



Su familia lo veló el domingo y exige justicia;… pic.twitter.com/LEjObpwc2u — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 22, 2026

"Betito" habría sido reportado como desaparecido

Luego de los hechos, su familia no se habría enterado de que su hijo estaba sin vida y al parecer, hasta lo reportaron como desaparecido, de manera que se activó una ficha de búsqueda para encontrarlo.

El nombre completo de "Betito" era Alberto Sandoval González, de acuerdo con un boletín de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México.

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lamentó el fallecimiento del estudiante de la carrera de Química Farmacéutico Biológica (QFB).