Elvia dedicó su vida a salvar perros y la mataron: pareja prendió fuego a su casa en Aguascalientes

Pasó parte de su vida rescatando animales. Elvia Ramírez se hacía cargo de al menos 60 perros a quienes llevó a su casa en Aguascalientes, propiedad que usaba como espacio para albergarlos; sin embargo, está muerta.

Vivía en una casa en Calvillo, pero falleció luego de que presuntamente su pareja prendió fuego a una de las habitaciones de una vivienda ubicada en la comunidad de San Tadeo.

Rescatista de animales dormía cuando prendieron fuego a su cuarto

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del lunes 27 de julio de 2026. Bomberos de Calvillo y de la Cruz Roja atendieron un llamado de emergencia y arribaron al lugar.

De acuerdo con los reportes preliminares, el presunto agresor se llama Pedro "N", informó TV Azteca Aguascalientes.

Elvia se encontraba durmiendo en la habitación cuando Pedro "N" habría prendido fuego al cuarto. La mujer habría sufrido graves quemaduras.

Protección Civil, Bomberos y Atención Prehospitalaria de Calvillo informó que durante las labores, rescataron a una mujer que presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 90% del cuerpo.

Elvia recibió atención prehospitalaria y ayuda médica especializada. A pesar de los esfuerzos por intentar salvarla, horas más tarde falleció a causa de las heridas provocadas por el fuego.

#AztecaNoticias #Edomex #MaltratoAnimal #ProtejanAElizabethSoto ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias “Cuando las amenazas tocan la puerta, no solo callan una voz: quiebran una causa.” 💔 Elizabeth Soto, fundadora del refugio Seres Libres A.C., vive bajo amenaza. Frente a su casa dejaron una corona de flores, un ataúd blanco y fotos de su hija menor. Un mensaje de miedo, presuntamente por su labor como activista contra el maltrato animal en el Estado de México. Denunció el hecho ante la Fiscalía, pero hasta hoy nadie la ha contactado. Teme el silencio de las autoridades y exige protección para ella, su familia y los más de 200 animales rescatados que dependen de su refugio. La entrevista en #HechosAM

Elvia habría pedido a su pareja que se fuera de la casa

Una versión apunta a que previo a los hechos, Elvia y su pareja tuvieron una discusión en la que ella le pidió a Pedro "N" que se fuera de la casa.

Autoridades lograron detener al probable responsable, sujeto que quedó bajo custodia y enfrentará un proceso penal en su contra por el delito de feminicidio.

Familia de Elvia señala que víctima era violentada

Familiares de la mujer señalaron que era víctima de violencia física y verbal por parte de su pareja Pedro "N", quien al parecer tenía problemas de adicción.

A la muerte de Elvia se suman la de otros perros que también perdieron la vida a causa del incendio en la casa, pero los que lograron sobrevivir quedaron desprotegidos y se espera que alguien pueda adoptarlos.