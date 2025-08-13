VIDEO: Cámaras captan asalto durante falsa compra de vehículo en Tláhuac, CDMX

En la Ciudad de México (CDMX), cámaras del C5 captaron el momento en que tres sujetos realizan un asalto a dos hombres, a quienes habían citado bajo el pretexto de concretar la compra de un vehículo en la alcaldía Tláhuac. La falsa compra de vehículos se vuelve a repetir.

Frustran asalto en Tláhuac, CDMX tras una falsa cita

En las imágenes difundidas por el C5, se logra observar cómo los presuntos delincuentes se acercan a las víctimas y comienzan a despojarlas de sus pertenencias, esto luego de haberlos citado con el pretexto de concretar la compra de un vehículo.

Justo en ese instante, una patrulla se encontraba circulando por la zona de Tláhuac, provocando que los agresores huyeran a bordo de dos motocicletas.

De acuerdo con el reporte, el C5 recibió la alerta de robo a transeúnte en la alcaldía Tláhuac, por lo que de inmediato coordinó la intervención con policías en campo.

Derivado de esta acción, las autoridades lograron la detención de uno de los presuntos asaltantes y el aseguramiento de una motocicleta en el lugar de los hechos.

En ese mismo momento, a través del monitoreo en tiempo real, las cámaras del C5 siguieron la trayectoria de otra motocicleta que se dirigía hacia avenida Tláhuac.

El personal que se encontraba en campo recibió la ubicación precisa y, tras interceptar el vehículo, detuvo al conductor y aseguró la segunda motocicleta.

En apego a los protocolos policiales, a los dos detenidos se les colocaron las esposas y se les informó sobre sus derechos, finalmente fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público correspondiente, junto con los vehículos asegurados.

Las autoridades correspondientes continúan con las investigaciones para determinar la participación de los implicados en otros delitos y esclarecer los hechos registrados en esta zona de la capital.

Termina sin vida tras intentar comprar un vehículo en Tláhuac

Otro caso es el que ocurrió el pasado sábado 9 de agosto, cuando un hombre que vio anunciado un vehículo por internet fue asesinado por un falso vendedor en la alcaldía Tláhuac.

Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Riachuelo Serpentino y Hoja Seca, colonia San José, lugar al que acudieron los policías tras recibir un reporte de que en el lugar se escucharon disparos.

El sujeto fue señalado como quien, disparó de manera directa al ciudadano, quien fue citado en calles de la alcaldía Tláhuac, para la compraventa de un vehículo ofertado a través de una red social.