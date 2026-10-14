¡A empujones! Sujetos roban auto en Cuautitlán Izcalli en medio de la noche

Un grupo de ladrones robó un automóvil en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, tras sacarlo a empujones desde una cochera. Los delincuentes tuvieron que maniobrar el vehículo para arrancarlo y huir del lugar, mientras vecinos aseguraron que otros cómplices los esperaban en un auto blanco.

Los afectados pidieron apoyo a policías municipales durante el robo, pero los agentes nunca llegaron al sitio. Por los hechos, la Fiscalía del Estado de México inició una carpeta de investigación para esclarecer el ilícito e identificar a los responsables.

Así fue el robo a empujones de un auto en Cuautitlán Izcalli

‼️A EMPUJONES SE ROBAN AUTOMÓVIL 🚙 EN #CUAUTITLAN #IZCALLI‼️



🚨vecinos reportaron que ladrones robaron un automóvil March color azul, placas PCS 80-40 en #Cofradia 2.



🚨alertaron que los delincuentes viajaban con sus cómplices abordo de un Jetta blanco.



🚓denunciaron que a… pic.twitter.com/1eREDIoIQk — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) October 14, 2026

Una cámara de vigilancia captó el momento en el que los ladrones llegaron al inmueble y comenzaron a mover el automóvil desde la cochera. Sin encender el motor, lo empujaron para colocarlo en una posición que les permitiera arrancarlo y abandonar la zona.

Cuautitlán Izcalli presume reducción en robo de autos

A pesar de la difusión de estas imágenes, la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli presumió una disminución de 39% en el robo de vehículos y de 49% en el robo de autopartes, en comparación con el periodo de enero a agosto de 2026 con el mismo lapso de 2024, último año de la administración municipal anterior.

Las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que, durante los primeros ocho meses de 2024, se contabilizaron 927 casos de robo de vehículos. En el mismo periodo de 2026, la cifra descendió a 566 casos, es decir, 361 casos menos, afirmó el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli en un comunicado.

Mientras que, en comparación con el periodo de enero a agosto de 2025, el robo de vehículos disminuyó 22% en 2026.

