Asesinan a balazos a veterinario dentro de su negocio en Tlalmanalco a metros de la alcaldía; agresores huyen caminando

La violencia e inseguridad en el Estado de México cobraron una nueva víctima en el municipio de Tlalmanalco. El médico veterinario Gaspar Hernández Ramírez perdió la vida tras ser víctima de un ataque directo con arma de fuego al interior de su propio establecimiento comercial, ubicado sobre la avenida 5 de Mayo, en plena colonia Centro. El crimen ocurrió a escasos metros del primer cuadro del municipio y de la sede de la presidencia municipal.

Ataque en pleno Centro: irrumpen en el local y huyen caminando con impunidad

De acuerdo con los testimonios recopilados entre habitantes del sector, los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas del lunes. Dos sujetos armados ingresaron de manera intempestiva al local y, sin mediar palabra, accionaron sus armas de fuego en repetidas ocasiones contra el profesionista. Tras perpetrar la agresión, los atacantes abandonaron la escena caminando con aparente tranquilidad por las calles céntricas, sin que ninguna autoridad local interviniera para su detención.

A pesar de que elementos de Protección Civil acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y realizar su traslado de emergencia a un hospital cercano, Hernández Ramírez falleció momentos después debido a la gravedad de las heridas de bala recibidas.

La cercanía del ataque con el palacio municipal ha encendido las alarmas de comerciantes y vecinos, quienes denuncian la ausencia de vigilancia en zonas clave de Tlalmanalco. Hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión, mientras que familiares y colegas del gremio veterinario exigen a la Fiscalía mexiquense el esclarecimiento del caso y la captura inmediata de los responsables.

