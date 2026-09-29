Fernanda Gastélum tenía 8 meses de embarazo: la asesinan junto a su bebé en Los Mochis, Sinaloa

Sinaloa exige justicia por el feminicidio de Fernanda Gastélum, una maestra de 31 años quien tenía ocho meses de embarazo, cuando un ataque directo terminó con su vida el pasado lunes 28 de septiembre, en Los Mochis.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la joven, que estaba a semanas de dar a luz, recibió al menos cinco impactos de arma de fuego mientras se encontraba en su lugar de trabajo.

Asesinan a joven que estaba a punto de ser madre en Los Mochis, Sinaloa

El ataque habría ocurrido en la colonia Ampliación 12 de Octubre, en un estudio fotográfico donde Fernanda trabajaba y que estaba próximo a ser inaugurado.

Primeros reportes señalan que una persona ingresó al lugar donde se encontraba la mujer, de 31 años, y posteriormente abrió fuego en su contra, recibiendo hasta cinco impactos de arma de fuego: uno en el pecho, otro en un brazo y tres más en la cabeza.

Aunque en redes sociales comenzaron a circular distintas versiones sobre lo ocurrido, la Fiscalía confirmó que, de manera preliminar, se investiga como un ataque personal.

Fernanda Gastélum tenía ocho meses de embarazo

Lamentablemente, la ola de violencia hacia las mujeres en Sinaloa volvió a cobrar dos vidas, pues Fernanda se encontraba embarazada de aproximadamente ocho meses cuando fue atacada.

Tras recibir los impactos de bala, la joven fue trasladada de emergencia a un hospital privado debido a la gravedad de sus heridas.

De acuerdo con reportes difundidos, los médicos realizaron una cesárea de emergencia con la intención de intentar salvar al bebé, pero ninguno logró sobrevivir.

Ante lo indignante del caso, las autoridades ya cuentan con videos y fotografías que podrían ayudar a identificar al asesino. Además, la Fiscalía informó que fue ubicada la unidad presuntamente utilizada por el responsable,

¿Quién era Fernanda Gastélum?

De acuerdo con la información disponible en sus redes sociales, Fernanda nació el 8 de julio de 1995, por lo que tenía 31 años al momento de su asesinato.

La joven estudió la Licenciatura en Educación Primaria, aunque en los últimos años se desempeñaba como fotógrafa y trabajaba en el estudio donde ocurrió el ataque.

El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía de Sinaloa, que busca esclarecer el móvil del crimen que terminó con la vida de Fernanda y de su bebé.

Pero lo cierto es que en septiembre de 2026, el estado ha registrado más de 14 feminicidios, donde 3 de las víctimas fueron maestras.

