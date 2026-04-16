Tragedia en Virginia: El ex vicegobernador Justin Fairfax asesina a su esposa y se quita la vida

La política de Virginia se encuentra en estado de shock tras confirmarse la muerte del ex vicegobernador Justin Fairfax (47) y su esposa, Cerina Fairfax, en lo que las autoridades han descrito como un feminicidio seguido de suicidio. El incidente ocurrió durante la madrugada de este jueves en la residencia familiar, mientras los dos hijos adolescentes de la pareja se encontraban en la vivienda.

Minutos después de la medianoche, el hijo de la pareja realizó una llamada al 911 informando que su madre había sido atacada. Según audios de la policía, el joven reportó inicialmente que su padre podría haber apuñalado a su madre. Sin embargo, al llegar al domicilio en Annandale, los oficiales encontraron una escena distinta.

De acuerdo con el jefe de policía del condado de Fairfax, Kevin Davis, la investigación —apoyada por cámaras de seguridad instaladas dentro de la casa debido al proceso de divorcio— determinó que Justin Fairfax disparó varias veces contra su esposa en el sótano. Posteriormente, el exfuncionario subió a la habitación principal y se quitó la vida con la misma arma de fuego.

|Reuters

Atravesaban un divorcio

La policía señaló que se salió de control una disputa doméstica derivada de un proceso de divorcio que el jefe Davis calificó como "complicado". Aunque seguían compartiendo la residencia, la pareja dormía en habitaciones separadas.

Antecedentes: Cerina Fairfax había solicitado el divorcio el 18 de julio de 2025.

Cerina Fairfax había solicitado el divorcio el 18 de julio de 2025. Cita judicial: Apenas el pasado 10 de abril, se había emitido una orden para que Justin Fairfax compareciera ante el tribunal el próximo 21 de abril.

Apenas el pasado 10 de abril, se había emitido una orden para que Justin Fairfax compareciera ante el tribunal el próximo 21 de abril. Incidentes previos: En enero, Justin Fairfax llamó a la policía alegando una agresión por parte de su esposa, pero el reporte no pudo ser corroborado por las autoridades.

Dr Cerina Fairfax life ended by her husband, Former Democrat Lt Governor Justin Fairfax, before he took his own life.



It was the 16 yo son of the couple that found his mother & called 911.



His 14 yo sister was also home.



Dr Cerina Fairfax & Justin were going through a divorce. pic.twitter.com/SwPD4s26sS — Southern FFA Family (@FFAFamily) April 16, 2026

Dificultades financieras y caída política

Más allá de la crisis matrimonial, documentos judiciales revelan que Fairfax atravesaba problemas económicos severos. En octubre de 2024 y mayo de 2025, fue objeto de demandas por deudas impagas con Capital One y Discover Bank, que sumaban más de 29,000 dólares. En ambos casos, el tribunal falló en su contra tras su inasistencia a las audiencias.

El jefe de la policía del condado de Fairfax, Kevin Davis, informó que Justin Fairfax había recibido recientemente documentación legal relacionada con un próximo procedimiento judicial. Según las autoridades, la entrega de estos documentos fue el factor que aparentemente derivó en el estallido de violencia.

Esta situación financiera marcó el cierre de una carrera política que alguna vez fue considerada brillante. Fairfax, el segundo afroamericano en ocupar un cargo estatal en Virginia, vio su trayectoria descarrilarse en 2019 tras recibir dos acusaciones de agresión sexual (una en el año 2000 y otra en 2004). Aunque terminó su mandato en 2022 y buscó la gubernatura en 2021, su campaña solo obtuvo el 3.6% de los votos.

Inicio de su caída en desgracia: es derrotado en las elecciones primarias de 2021

A pesar de las acusaciones de agresión sexual que pesaban en su contra desde 2019, Justin Fairfax se negó a renunciar y, en un intento por rehabilitar su imagen, decidió competir por la gubernatura de Virginia en las primarias demócratas de 2021. Sin embargo, su campaña nunca logró obtener tracción ni financiamiento significativo.

La comparación con Emmett Till: El momento más crítico de la contienda ocurrió durante un debate televisado. Fairfax arremetió contra sus propios compañeros de partido, incluido el exgobernador Terry McAuliffe , acusándolos de retirarles el apoyo basándose en acusaciones no probadas. En una declaración que generó indignación nacional, Fairfax comparó el trato que recibió de los demócratas con el linchamiento de Emmett Till ( un niño afroamericano asesinado durante la época de la segregación racial) y el asesinato de George Floyd , sugiriendo que estaba siendo víctima de un juicio sumario por motivos raciales.

El momento más crítico de la contienda ocurrió durante un debate televisado. Fairfax arremetió contra sus propios compañeros de partido, incluido el exgobernador , acusándolos de retirarles el apoyo basándose en acusaciones no probadas. En una declaración que generó indignación nacional, Fairfax comparó el trato que recibió de los demócratas con el linchamiento de ( un niño afroamericano asesinado durante la época de la segregación racial) y el asesinato de , sugiriendo que estaba siendo víctima de un juicio sumario por motivos raciales. El veredicto de los votantes: Esta estrategia no resonó en el electorado. El día de la elección, Fairfax sufrió una derrota contundente, quedando en el cuarto lugar con apenas el 3.6% de los votos.

Esta derrota lo obligó a abandonar la vida pública y regresar a la práctica privada de la abogacía, mientras su esposa, Cerina, continuaba su carrera como dentista. Analistas políticos coinciden en que este fracaso en las urnas, sumado a las demandas por deudas bancarias que surgieron poco después, cerró definitivamente cualquier posibilidad de retorno político para Fairfax antes del desenlace fatal de este jueves.

Reacciones de la cúpula política

La noticia ha generado una ola de consternación entre los líderes demócratas:

Ralph Northam , exgobernador bajo quien sirvió Fairfax, se declaró "devastado" por la noticia.

, exgobernador bajo quien sirvió Fairfax, se declaró "devastado" por la noticia. Mark Warner, senador por Virginia, calificó el evento como una "tragedia enorme", especialmente por el trauma vivido por los hijos adolescentes.

El legado de la violencia

Irónicamente, durante su tiempo en el cargo, Justin Fairfax fue un promotor de la legislación para la prevención de la violencia armada, describiéndola en sus redes sociales como una "emergencia de crisis de salud nacional".

Hoy, sus hijos se encuentran bajo el cuidado de sus abuelos y familiares cercanos, mientras el departamento de servicios a víctimas de la policía brinda acompañamiento tras lo que el jefe Davis describió como una "caída en desgracia trágica para una familia de alto perfil que parecía tenerlo todo a su favor".

