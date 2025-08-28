¡Impresionante! Así se ven las luces de la CDMX desde el espacio; imágenes de la NASA

¡Impactante vista desde el espacio! La Ciudad de México iluminada de noche es un espectáculo que no solo deslumbra a quienes la habitan, sino también a quienes la observan desde fuera de nuestro. Un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) capturó imágenes sorprendentes de la CDMX y sus alrededores mientras el complejo espacial sobrevolaba el centro del país a unos 417 kilómetros de altura.

¿Cuándo y cómo se tomó la fotografía de CDMX desde el espacio?

De acuerdo con la NASA, las imágenes fueron registradas durante la jornada del pasado 16 de mayo de 2025, alrededor de las 3:00 a.m. hora local, cuando la Estación Espacial Internacional cruzaba el cielo sobre el Valle de México. En las imágenes se aprecia la intensa mancha luminosa de la capital del país, delimitada por calles, avenidas y zonas urbanas que rodean el área metropolitana. La fotografía de la CDMX desde el espacio también resalta un contraste oscuro, el antiguo lago de Texcoco.

¿Qué muestran las imágenes de la CDMX desde el espacio?

En la primera de las imágenes de las luces de la CDMX desde el espacio, se destaca la curvatura de la Tierra bajo un tenue resplandor anaranjado que corresponde a la atmósfera terrestre. En la superficie, las luces de la Ciudad de México y parte de Centroamérica brillan bajo un cielo estrellado.

En la segunda imagen, la urbe se aprecia con mayor detalle: miles de luces delinean la zona metropolitana, mientras que el contraste del lago de Texcoco y la pista del aeropuerto permiten identificar fácilmente el núcleo urbano.

Más allá de su belleza, este tipo de imágenes sirve para estudios de urbanización, consumo energético y hasta para saber acerca de la contaminación lumínica. La NASA y la Agencia Espacial EuropeaAgencia Espacial Europea suelen utilizar estas fotografías para analizar cómo crecen las ciudades y cómo impactan en el medio ambiente.

Además, estas vistas invitan a reflexionar acerca de la dimensión de la huella humana en la Tierra: una metrópoli que brilla intensamente en la oscuridad del espacio; ¿qué te parece más impactante: la belleza de la CDMX iluminada o el recordatorio de cómo la actividad humana transforma la noche del planeta?