Sicarios se meten a casa y ejecutan a tres jóvenes frente a abuelita de uno, en Ciudad Juárez

La noche de este lunes 27 de octubre, ejecutaron a tres jóvenes en Ciudad Juárez; la agresión ocurrió frente a la abuelita de uno de ellos.

Matan a tres jovenes en Ciudad Juárez
Militares resguardan la zona en donde ocurrió el ataque contra tres jóvenes en Ciudad Juárez.|Reynaldo Lara
Escrito por: Reynaldo Lara - Estela Juárez
La violencia no cesa en la frontera de Chihuahua, esta noche otra vez Ciudad Juárez fue escenario de un hecho de violencia, cuando sicarios llegaron a un domicilio, al parecer con armas largas y ejecutaron a tres jóvenes, frente a la abuelita de uno de ellos.

Los hechos ocurrieron a una cuadra de una preparatoria técnica, el CBTIS 114, los presuntos sicarios ingresaron y comenzaron a disparar dentro de la casa.

Ahí, ejecutaron a tres jóvenes y la agresión ocurrió frente a la abuelita de uno de ellos que estaba dentro del domicilio.

Sicarios escapan tras ataque en Ciudad Juárez

Tras la agresión, los sicarios salieron y escaparon de inmediato, los vecinos se acercaron a ayudar a la adulta mayor y a reportar al 911, la agresión sufrida por los tres jóvenes.

Se trata de tres ejecutados esta noche, dos más en la mañana; cinco personas asesinadas nada más este lunes en Ciudad Juárez.

Mientras tanto, se realiza una reunión de Seguridad en las instalaciones del gobierno de Chihuahua con presencia de los tres niveles de gobierno en Ciudad Juárez.

Criminales provocaron terror en escuelas, supermercados hasta en el Consulado de Estados Unidos

