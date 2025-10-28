Sicarios se meten a casa y ejecutan a tres jóvenes frente a abuelita de uno, en Ciudad Juárez

La violencia no cesa en la frontera de Chihuahua, esta noche otra vez Ciudad Juárez fue escenario de un hecho de violencia, cuando sicarios llegaron a un domicilio, al parecer con armas largas y ejecutaron a tres jóvenes, frente a la abuelita de uno de ellos.

Los hechos ocurrieron a una cuadra de una preparatoria técnica, el CBTIS 114, los presuntos sicarios ingresaron y comenzaron a disparar dentro de la casa.

Ahí, ejecutaron a tres jóvenes y la agresión ocurrió frente a la abuelita de uno de ellos que estaba dentro del domicilio.

Sicarios irrumpieron en una casa cerca del CBTIS 114 y mataron a tres jóvenes frente a una adulta mayor. Con este ataque, ya son cinco personas asesinadas este lunes en la ciudad.



Autoridades realizan una reunión urgente de seguridad ante la creciente violencia.



Vía… pic.twitter.com/FUuYxeegTg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 28, 2025

Sicarios escapan tras ataque en Ciudad Juárez

Tras la agresión, los sicarios salieron y escaparon de inmediato, los vecinos se acercaron a ayudar a la adulta mayor y a reportar al 911, la agresión sufrida por los tres jóvenes.

Se trata de tres ejecutados esta noche, dos más en la mañana; cinco personas asesinadas nada más este lunes en Ciudad Juárez.

Mientras tanto, se realiza una reunión de Seguridad en las instalaciones del gobierno de Chihuahua con presencia de los tres niveles de gobierno en Ciudad Juárez.