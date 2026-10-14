¡Ataques en Cuautla y Yecapixtla! Bajan a pasajeros y queman transporte público por presuntas extorsiones en Morelos

Al menos cuatro unidades de transporte público fueron incendiadas en Morelos: tres en Cuautla y una más en Yecapixtla. En uno de los ataques, ocurrido en Cuautla, sujetos amenazaron a los pasajeros para obligarlos a bajar de la camioneta antes de prenderle fuego; afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque se suspendieron clases y otras actividades en la zona.

Queman cuatro unidades de transporte público en Morelos por presuntas extorsiones del crimen organizado

La quema de unidades estaría relacionada con las extorsiones del crimen organizado contra los operadores, quienes deben pagar cuotas para trabajar; sin embargo, otra versión de las autoridades apunta a una posible represalia del grupo criminal Pueblos Unidos, luego de que presuntamente los conductores se negaran a participar en bloqueos tras la captura y posterior liberación de un sujeto apodado “El Güero Gym”.

Cuautla enfrenta una grave problemática de extorsión y, pese a las detenciones de presuntos involucrados en actividades criminales, estos grupos continúan operando. Ante los hechos, también surgieron cuestionamientos hacia el gobierno estatal por la estrategia de seguridad en Morelos.

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