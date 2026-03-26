¡La ofensiva no se detiene! Ataques rusos en Járkov, Ucrania dejan dos muertos y dañaron puerto del Danubio

Explosiones rompieron la tranquilidad de la madrugada en Ucrania. Esta vez, el golpe fue en Járkov, donde ataques rusos mataron a dos personas y reavivaron la tensión sobre una ciudad que lleva meses bajo fuego.

Entre las víctimas reportadas por autoridades ucranianas figura una mujer que murió a causa de las heridas, mientras otro fallecimiento fue notificado en la región que rodea a esa ciudad del noreste del país.

Pero la ofensiva no terminó ahí. Mientras Járkov contaba a sus muertos, otro ataque ruso alcanzó Izmail, en el sur de Ucrania, y dañó infraestructura portuaria y energética en una zona conectada con el Danubio.

Dos golpes durante una jornada

La combinación de ambos ataques muestra una presión que se mueve en dos planos. Por un lado, los ataques en Járkov volvieron a pegar sobre población y entorno urbano; por el otro, el golpe en Izmail alcanzó infraestructura que sostiene actividad portuaria y energía.

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En semanas recientes, Reuters y otros medios han documentado nuevos bombardeos sobre Járkov y ataques más amplios contra infraestructura crítica en distintas regiones ucranianas. Lo ocurrido en esta jornada no se trata de un ataque aislado, sino como otra muestra de una ofensiva sostenida por parte de Rusia.

Járkov sigue siendo una de las ciudades más expuestas de Ucrania

Cada vez que Járkov vuelve a aparecer en los reportes de guerra, el mensaje es parecido: la ciudad sigue siendo una de las más vulnerables del país. Su tamaño, su ubicación y su cercanía con Rusia la mantienen en la mira.

Esta vez, el saldo fue doble: muertos en el noreste y daños en una ruta sensible del sur. Y eso vuelve a mostrar que, cuando Rusia golpea, Ucrania no encara un solo frente a la vez.

| Reuters

Estados Unidos plantea garantías, pero con una condición: el Donbás

Conforme ha escalado el conflicto entre Rusia y Ucrania, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha buscado apoyo de aliados para encontrar una salida que ha tenido un costo más alto para su país que para Moscú.

Este 25 de marzo Estados Unidos planteó un escenario que podría cambiar el rumbo de la guerra. Zelenski reveló que Washington ha vinculado sus garantías de seguridad a un posible acuerdo de paz que incluiría ceder Donbás (una región minera e industrial del este de Ucrania) a Rusia.

Sin embargo, el mandatario ucraniano advirtió que abandonar esa región representaría un riesgo grave para la seguridad Kiev, lo que mantiene ese punto como uno de los más sensibles en cualquier negociación.