María Corina Machado anuncia que buscará ser candidata presidencial en Venezuela

María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, anunció que volverá al país después de vivir en el exilio y aseguró que buscará ser candidata presidencial y con colaboración de Estados Unidos.

¿Qué dijo María Corina Machado sobre la candidatura presidencial en 2026?

Durante una conferencia de prensa en Panamá, donde también tuvo un evento público el 23 de mayo de 2026, la también Premio Nobel de la Paz 2025 refirió que está dispuesta a competir con otros candidatos.

“Yo seré candidata, pero podrá haber otros, por supuesto. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato”, afirmó Machado Parisca. Añadió que las elecciones en Venezuela son parte del plan de tres fases que implementa el gobierno de Estados Unidos para estabilizar a la nación sudamericana.

El plan de Estados Unidos y el rol de María Corina Machado en la transición

Incluso refirió que podrá regresar a Venezuela gracias a pláticas con el gobierno estadounidense y que coordinará con ellos, con el fin de acompañar el plan delineado por Marco Rubio, secretario de Estado, tras la captura y traslado de Nicolás Maduro en enero de 2026.

“Son nuestros principales aliados y hay claridad de que mi regreso, como el de los demás compañeros, tiene un propósito: acompañar y fortalecer el plan que ha presentado el secretario de Estado en sus tres etapas y prepararnos para la cuarta fase”, afirmó María Corina Machado.

Desafíos para unas elecciones confiables en Venezuela

La líder de la oposición a la dictadura reconoció que para poder tener elecciones confiables se requieren meses de preparación, entre los cuales deben destacar autoridades electorales independientes y garantías de participación de la oposición.

“Queda muy poco, hemos estado construyendo este momento. Nada ni nadie nos detendrá”, afirmó ante la multitud.

Cabe recordar que María Corina Machado había anunciado sus intenciones de competir por la presidencia en las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024, pero el Tribunal Supremo la inhabilitó para ocupar un cargo público por 15 años.

Además, Machado ha estado en el exilio al menos desde diciembre de 2025, cuando salió de su país para viajar a Noruega y así recibir el Premio Nobel de la Paz.