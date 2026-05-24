De “intervención extranjera” a invitado de honor: ex asesor de Hugo Chavez da conferencia en la SCJN

Mientras Morena y el gobierno federal denuncian constantemente supuestas “intervenciones extranjeras” contra México, la visita del político español Juan Carlos Monedero volvió a exhibir una contradicción difícil de ignorar.

El fundador de Podemos y exasesor del fallecido dictador venezolano Hugo Chávez apareció en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impartir una conferencia sobre democracia y poder judicial, invitado por la ministra Lenia Batres, una de las figuras más cercanas al obradorismo dentro del máximo tribunal.

El episodio no habría pasado desapercibido de no ser por el discurso que el oficialismo ha impulsado en los últimos meses. Morena ha acusado de “injerencismo” a organismos internacionales, medios extranjeros, gobiernos e incluso políticos de otros países cuando emiten críticas hacia la llamada Cuarta Transformación.

Pero en este caso, la presencia de un personaje ligado al chavismo no generó incomodidad dentro del oficialismo. Al contrario: fue recibido como invitado especial para hablar, irónicamente, sobre democracia e instituciones judiciales.

La doble vara sobre la “intervención extranjera”

La polémica creció todavía más por el contraste político. Hace apenas semanas, perfiles cercanos a Morena criticaron con fuerza la visita a México de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien acusaron de intervenir políticamente en asuntos nacionales por sus posturas críticas contra la izquierda latinoamericana.

Sin embargo, cuando el visitante extranjero comparte afinidad ideológica con la 4T, la narrativa cambia.

Durante su participación, Monedero elogió abiertamente a los gobiernos de Morena y aseguró que México atraviesa un momento de “optimismo político”. También utilizó el espacio para burlarse de Díaz Ayuso y lanzar comentarios contra expresidentes mexicanos como Felipe Calderón, Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto.

El mensaje terminó alimentando las críticas de quienes consideran que el oficialismo utiliza el concepto de “injerencia extranjera” únicamente como herramienta política: si las voces externas cuestionan al poder, son señaladas como intervencionistas; si respaldan el proyecto de Morena, entonces son presentadas como intelectuales o aliados internacionales.

🗣️🌎 Hoy nos acompaña Ezra Shabot (@ezshabot) para hablar sobre un tema delicado: el papel de Juan Carlos Monedero y su histórica relación con el chavismo, así como su influencia en el escenario político internacional y su posible impacto en México 👀📊



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Lenia Batres y la politización de la Corte

La visita también volvió a colocar a la ministra Lenia Batres en el centro de la polémica. Desde su llegada a la Suprema Corte, la ministra ha sido identificada como uno de los perfiles más alineados con el proyecto político del obradorismo, algo que constantemente genera críticas por la posible politización del Poder Judicial.

Ahora, la invitación a un personaje vinculado con el chavismo latinoamericano reavivó el debate sobre el papel que deberían mantener los ministros de la Corte frente a actores políticos extranjeros y figuras ideológicas.