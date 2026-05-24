Desplome en Filipinas: Edificio en construcción sufre derrumbe; buscan a 20 atrapados

Decenas de rescatistas trabajan para ayudar a salir de los escombros a más de 20 personas atrapadas tras el derrumbe de un edificio en construcción en Filipinas, del cual se teme que haya ocurrido una negligencia.

¿Qué sucedió en el derrumbe de Ángeles, Filipinas?

El desastre sucedió hoy domingo 24 de mayo de 2026 al norte de la capital, Manila, donde el edificio en construcción en la ciudad de Ángeles, donde cinco personas están atrapadas, entre ellas dos que están en contacto con rescatistas y 18 más bajo los escombros, de acuerdo con reportes de las autoridades locales.

Estado del operativo de rescate y personas atrapadas

Maria Leah Sajili, oficial de información en la Oficina de Protección contra Incendios, señaló que han rescatado a 24 personas y aún no hay reportes de fallecimientos.

Entre los rescatados está un ciudadano de Malasia de 51 años de edad, quien estaba hospedado en un hotel cercano, el cual resultó dañado cuando la estructura de concreto colapsó, afirmó a la agencia de noticias Reuters Jay Pelayo, oficial de información de la ciudad de Ángeles.

Más temprano, Pelayo afirmó en una entrevista radial que temían que hasta 40 personas pudieran estar atrapadas en los restos del sitio, basado en la información de un capataz de obra que pudo escapar.

Así trabajan los rescatistas en la zona de desastre. |Reuters.

Autoridades investigan posibles irregularidades en la obra

Las autoridades informaron que investigan la causa del derrumbe, pero los registros señalan que, de acuerdo con el permiso aprobado, el edificio estaba destinado a ser un hotel de nueve pisos, aunque se está construyendo un décimo piso para una alberca.

Pelayo destacó que las ambulancias estaban en alerta y acudieron camiones de bomberos para ayudar en el rescate y agregó que remover los escombros de concreto fue un reto para los rescatistas.

Los retos técnicos del rescate entre los escombros

Personal de emergencias tuvo que trepar por un montón de losas de concreto y acero retorcido, el cual estaba cubierto por una red verde, en busca de supervivientes.

“El mayor desafío aquí es que el sitio es muy inestable. Como aún está en construcción, la mayoría de los escombros están sostenidos por andamios y estructuras de acero. El trabajo debe realizarse manualmente, y ese es el principal reto ahora mismo”, afirmó Vince Dizon, secretario de Obras Públicas y Carreteras.

