Se creía Jesucristo: Así era Nasire Best, el tirador abatido afuera de la Casa Blanca

Nasire Best es el nombre del sujeto que fue abatido tras efectuar disparos a las afueras de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, el 23 de mayo de 2026. Los expedientes criminales del sujeto de 21 años de edad lo revelan como un hombre con problemas mentales.

¿Quién era Nasire Best, el atacante de la Casa Blanca?

El hombre, identificado por el Servicio Secreto, se acercó a un punto de revisión afuera de la residencia oficial del presidente estadounidense y comenzó a disparar contra los agentes. Otro peatón en la escena resultó herido en el tiroteo.

Cronología de las amenazas contra la residencia presidencial

Anteriormente, Nasire Best tuvo encuentros con agentes de seguridad de la Casa Blanca. El verano de 2025, de acuerdo con expedientes de la corte consultados por la cadena CNN, el hombre ya era “conocido por el Servicio Secreto” por estar “caminando alrededor del complejo de la Casa Blanca preguntando cómo obtener acceso a varios puntos de entrada”.

Incluso fue internado de forma obligatoria en un centro de salud mental el 26 de junio de 2025 por “obstruir el acceso de vehículos” a una parte de la residencia oficial.

Días después, 10 de julio de 2025, Nasire Best ignoró las señales de advertencia y entró a una zona restringida en la Casa Blanca, donde varios agentes lo abordaron, según la declaración jurada. El sujeto dijo que él era Jesús y mencionó que su deseo era “que lo arrestaran”.

Además, en las redes sociales identificadas a Best está una publicación en la que aparentemente amenaza con violencia al presidente Donald Trump y otra publicación en la que escribió: “En realidad, soy el hijo de Dios”.

Reacción oficial tras el incidente en Washington

Donald Trump resultó ileso en este ataque. El mandatario, que estaba en el interior de la Casa Blanca, agradeció al Servicio Secreto y a los agentes del orden por contener al atacante a las afueras de la residencia presidencial.

“Gracias a nuestro excelente Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por la rápida y profesional actuación de esta noche contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca, quien tenía antecedentes violentos y una posible obsesión con el edificio más preciado de nuestro país”, escribió en su perfil de Truth Social.