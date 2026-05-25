¿Qué es el misil Oreshnik? Rusia lo lanzó contra Ucrania en uno de los ataques más fuertes de la guerra

Una nueva ola de bombardeos sacudió a Ucrania durante la madrugada de este domingo luego de que Rusia lanzara cientos de drones y misiles contra Kiev y otras regiones del país ; entre las armas utilizadas destacó el misil Oreshnik, un sistema hipersónico que Moscú volvió a usar en medio de una de las ofensivas más intensas desde el inicio de la guerra.

El ataque dejó al menos cuatro personas muertas y cerca de 100 heridas , además de daños en viviendas, escuelas y edificios históricos en la capital ucraniana; autoridades locales confirmaron que uno de los proyectiles lanzados cerca de Kiev correspondía al misil Oreshnik, una arma que Rusia presentó como prácticamente imposible de interceptar.

¿Qué es el potente misil Oreshnik utilizado por Rusia?

El misil Oreshnik, cuyo nombre significa "Avellano", es un misil balístico hipersónico de alcance intermedio desarrollado por Rusia ; se trata de un sistema basado en el proyecto RS-26 Rubezh y fue utilizado por primera vez contra Ucrania en noviembre de 2024.

Especialistas señalan que su principal diferencia frente a otros misiles radica en su capacidad para transportar varias ojivas capaces de impactar distintos objetivos al mismo tiempo; esta característica suele estar asociada a misiles intercontinentales mucho más grandes y complejos.

Según datos difundidos por autoridades ucranianas, el misil Oreshnik puede alcanzar velocidades cercanas a los 13 mil kilómetros por hora , lo que reduce drásticamente el tiempo de reacción de los sistemas de defensa aérea.

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Russia pounded Kyiv and surrounding areas with hundreds of drones and missiles, including the Oreshnik hypersonic missile, in one of the heaviest bombardments of the city since the start of the war https://t.co/8RMwjvfXYA pic.twitter.com/yCpaIaS3C0 — Reuters (@Reuters) May 24, 2026

¿Por qué preocupa el uso del misil Oreshnik?

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha asegurado que el misil es capaz de portar ojivas nucleares y que su poder destructivo puede compararse con el de un arma nuclear incluso utilizando carga convencional; aunque expertos occidentales consideran exageradas algunas de estas afirmaciones, el nuevo lanzamiento encendió alertas en Europa.

Líderes europeos calificaron el ataque como una "escalada" dentro de la guerra; además, acusaron a Moscú de utilizar el misil Oreshnik como una herramienta de presión política y militar en un momento de tensión creciente por el apoyo occidental a Ucrania.

¿Qué daños dejó el bombardeo en Kiev?

Los ataques alcanzaron zonas residenciales y edificios emblemáticos del centro de Kiev; autoridades reportaron daños en el museo nacional de arte, la sala filarmónica y otras construcciones históricas.

Uno de los impactos también destruyó un museo dedicado a la tragedia nuclear de Chernóbil; mientras tanto, trabajadores y vecinos comenzaron labores de limpieza entre vidrios rotos y escombros tras varias horas de bombardeos.

El presidente Volodymyr Zelenskyy pidió a Estados Unidos y Europa aumentar la presión sobre Rusia y advirtió que el ataque representa una nueva señal del nivel de tensión que atraviesa la guerra en Ucrania.