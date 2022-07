La elaboración de ataúdes en Salamanca, Guanajuato

La comunidad de Cuatro de Altamira, se encuentra en el municipio de Salamanca, Guanajuato, aqui viven familias cuya especialidad es la elaboración de ataúdes, hay quienes desde pequeños ven el trabajo que se desarrolla, lo que provoca que esta se convierta en la principal fuente de trabajo.

Ataúdes les recuerdan que su trabajo es para alguien que dio su último aliento de vida.

Dentro de una de las fábricas de la localidad hay alrededor de 30 trabajadores que diarimente fabrican en promedio 50 ataúdes en temporada baja y de 70 a 80 en temporada alta, ellos dicen que a fin y principio de año son las temporadas en las que más venden ataúdes y se distribuyen en diferentes partes del país, ello mencionan que el trabajo nunca ha sido fácil pero con el tiempo uno se acostumbra, si lo relata el trabajador Miguel Hernández:

“No es de que uno quisiera que la gente se muriera ¿verdad? pero alguien tiene que hacerlo, y de primero pue se saca de onda ¿verdad? por ejemplo cuando estaba haciendo estas cajas que son infantiles pues te imaginas para quien son y no es que uno no se imagia y no es fácil, ya te acostumbras con el tiempo pero de primero no es fácil saber que alguien va a estar llorándole a esa caja”

La elaboración de ataúdes consiste en primero aquirir la materia prima para hacerlos, como en este caso el metal, se corta de acuerdo a las medidas y la forma que se requiere, luego comienza el proceso de soldado para ir uniendo las partes, al último pasan al área de pintado y se le colocan adornos y tapizados que lleva en el interior, una vez finalizados los ataúdes son enviados a distintas partes del país.