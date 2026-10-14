Beca Rita Cetina 2026: ¿Qué letras cobran el 14, 15 y 16 de octubre? Consulta el calendario de depósitos

Si eres beneficiario o beneficiaria de la Beca Universal Rita Cetina para Educación Básica, atención con esta información. El depósito de los apoyos económicos entra en su recta final durante esta semana.

El depósito del dinero se hace de manera ordenada según la inicial del primer apellido de cada estudiante.

Estas son las letras que cobran los días miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de octubre para que revises tu saldo.

¿Quiénes cobran la Beca Rita Cetina hoy miércoles 14 de octubre?

De acuerdo con el calendario oficial publicado por las autoridades, este miércoles 14 de octubre corresponde el pago a las y los estudiantes cuyo primer apellido comience con la letra R.

El depósito se refleja directamente en la tarjeta bancaria durante el transcurso del día.

🎒📚 ¡Que no se te pasen las fechas! 🗓️ Del 26 de octubre al 6 de noviembre podrás registrar a tu hija o hijo a la #BecaRitaCetina, si estudia en una primaria o secundaria pública. 🏫🎓



🤔💡 Conoce la diferencia entre la Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes Escolares y la… pic.twitter.com/Q33Vp9d0Bv — SEP México (@SEP_mx) October 8, 2026

¿Quiénes cobran la Beca Rita Cetina el jueves 15 de octubre?

Para la jornada del jueves 15 de octubre, el calendario de depósitos marca el turno exclusivo para los beneficiarios que tengan la letra S como inicial en su primer apellido.

Si es tu caso, no necesitas hacer filas desde temprano, ya que el dinero permanece seguro en tu cuenta.

¿Quiénes cobran la Beca Rita Cetina el viernes 16 de octubre?

El cierre de la semana de cobro será el viernes 16 de octubre. En este día se depositará a las últimas letras del abecedario, correspondiente a los apellidos que inician con T, U, V, W, X, Y y Z. Con este grupo concluye la entrega programada para este periodo.

Registro de la Beca Rita Cetina

Si estás por hacer el registro o algún trámite del programa, ten a la mano tu cuenta Llave MX, la CURP certificada del tutor y de tus hijas e hijos, identificación oficial y comprobante de domicilio digitalizados en formato PDF, JPG o PNG.

También requieres la clave CCT de la escuela y un dispositivo con internet.

¿Dónde consultar el saldo de tu tarjeta del Bienestar?

Para confirmar si ya cayó tu apoyo sin necesidad de acudir al cajero, puedes revisar el movimiento desde la aplicación móvil del Banco del Bienestar o llamando a la línea telefónica oficial de atención.

Recuerda que el apoyo es público y ajeno a cualquier partido político.