Este es el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina en agosto para el apoyo de 2 mil 500 pesos

Durante la conferencia mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum, se dio a conocer que la entrega de la Beca Rita Cetina, destinada a respaldar a las familias mexicanas con los gastos del regreso a clases, comienza este agosto y aquí te decimos todo lo que tienes que saber. Si tienes a niñas o niños inscritos en educación primaria y registrados en el programa, aquí te contamos las fechas exactas en las que recibirás el depósito correspondiente al mes de agosto de 2026.

El primer pago de la Beca Rita Cetina para primaria llegará en agosto de 2026.



El apoyo será de $2,500 por estudiante.

Saldo: app Banco del Bienestar, cajero o 800 900 2000, opción 1.

No compartas tu NIP ni datos de la tarjeta. pic.twitter.com/VlH87mcc2I — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) July 28, 2026

¿Cuándo depositan la Beca Rita Cetina en agosto 2026?

Durante el mes de agosto, las familias de los estudiantes registrados de educación primaria recibirán un pago único de 2 mil 500 pesos por alumno, destinarlo a la compra de uniformes y útiles escolares. Te mostramos el calendario oficial de depósitos organizado por la letra inicial del primer apellido del beneficiario:



Lunes 3 de agosto: Letras A, B

Letras Martes 4 de agosto: Letra C

Letra Miércoles 5 de agosto: Letras D, E, F

Letras Jueves 6 de agosto: Letra G

Letra Viernes 7 de agosto: Letras H, I, J, K, L

Letras Lunes 10 de agosto: Letra M

Letra Martes 11 de agosto: Letras N, Ñ, O, P, Q

Letras Miércoles 12 de agosto: Letra R

Letra Jueves 13 de agosto: Letra S

Letra Viernes 14 de agosto: Letras T, U, V, W, X, Y, Z

📣 ¡Tu beca #RitaCetina para primaria ya está aquí!



Hoy inicia el depósito de los $2,500 para la compra de útiles y uniformes escolares. 💵🤑



Consulta la fecha que te corresponde de acuerdo con la inicial de tu primer apellido. 👀📆 pic.twitter.com/16TQu3uCCA — SEP México (@SEP_mx) August 3, 2026

Este programa social beneficiará a un total de 6,694,988 becarias y becarios en todo el país, representando una inversión social superior a los 16.7 mil millones de pesos. Los recursos se dispersarán directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar asignadas a los tutores o familias inscritas.

¿Cada cuánto se abre el registro para quienes no recibirán pago este mes?

Si no te registraste a tiempo o tus hijos acaban de ingresar al nivel de educación primaria y no recibirán el depósito en este periodo, el programa de Becas para el Bienestar habilita sus convocatorias de incorporación de manera periódica, por lo general al inicio de cada ciclo escolar, por lo que se esperaría que para septiembre se abran nuevos registros.