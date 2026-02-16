Violencia en Oaxaca: Atentan contra el director de la policía de Pluma Hidalgo; hay un muerto

El Gabinete de Seguridad del Estado de Oaxaca informó sobre el despliegue de un operativo coordinado tras el atentado registrado contra el director de la policía municipal de Pluma Hidalgo este lunes 16 de febrero de 2026. Según reportes preliminares, el ataque armado dejó como saldo la muerte de un elemento de la corporación y lesiones de gravedad para el funcionario.

Ante los hechos violentos, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y reacción policial para localizar a los presuntos responsables de la agresión. Elementos de la Policía Estatal, en estrecha coordinación con agentes de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), se trasladaron a la zona para garantizar la seguridad y realizar las diligencias correspondientes.

Operativo de búsqueda en la Costa y Sierra Sur

Como parte de la estrategia de seguridad para capturar a los agresores, las autoridades han instalado filtros de control provisional y puntos de revisión en zonas estratégicas. El despliegue incluye:



Entradas y salidas del municipio de Pluma Hidalgo.

del municipio de Pluma Hidalgo. Vigilancia en tramos carreteros aledaños a las regiones de la Costa y Sierra Sur .

. Presencia permanente de fuerzas estatales y agentes de investigación criminal.

El objetivo primordial del cerco policial es impedir la evasión de los atacantes y restablecer el orden en la comunidad.

#IMPORTANTE | Atentan contra director de policía de Pluma Hidalgo, Oaxaca.



Reportan muerte de un elemento y el funcionario se encuentra grave de salud.https://t.co/axwViHZD6w pic.twitter.com/F4vDYuIaBN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 16, 2026

Gobierno de Oaxaca condena el ataque y pide apoyo ciudadano

A través de un comunicado oficial, el Gobierno del Estado condenó enérgicamente estos actos de violencia y reiteró su compromiso de que no habrá impunidad. Las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad aseguraron que mantendrán el despliegue operativo el tiempo que sea necesario hasta esclarecer los hechos.

Se solicita a la ciudadanía que, en caso de contar con información que coadyuve a la identificación de los responsables, se comunique a la línea de Emergencias 9-1-1 o al 089 para realizar una denuncia anónima. Las autoridades mantienen bajo reserva el estado de salud detallado del mando policial para garantizar su seguridad durante su atención médica.

Alcalde de Pluma Hidalgo confirma la muerte de oficial tras atentado

El presidente municipal de Pluma Hidalgo, Israel Roel Ramírez, emitió un pronunciamiento oficial tras el atentado que sacudió a la corporación policial de su municipio este lunes 16 de febrero de 2026. El edil confirmó el fallecimiento de un "valiente elemento" de la Policía Municipal y detalló que el Director de la corporación se encuentra bajo atención médica especializada tras resultar herido en la agresión armada.

De acuerdo con el comunicado emitido por el alcalde, los hechos ocurrieron mientras él se encontraba fuera del municipio realizando gestiones institucionales en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua. Ante la gravedad de la situación, Roel Ramírez informó su traslado inmediato de regreso a Pluma Hidalgo para atender personalmente la crisis de seguridad y brindar acompañamiento a los afectados.

"Expresamos nuestra más sincera solidaridad, respeto y acompañamiento a la familia del elemento fallecido", manifestó el edil, quien también solicitó formalmente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) todo el respaldo y una actuación inmediata para que este atentado contra la paz pública no quede impune.