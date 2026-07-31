“Tony Montana”, hermano de “El Mencho”, se declara culpable de narcotráfico en EU

Un giro decisivo sacudió este viernes los tribunales de Estados Unidos en la ofensiva judicial contra las cabezas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana” y hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, se declaró oficialmente culpable ante una Corte Federal del Distrito de Columbia.

El acusado, de 67 años y originario de Michoacán, admitió su responsabilidad en los delitos de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, además de un cargo relacionado con el uso de armas de fuego para facilitar las operaciones de narcotráfico de la organización criminal.

Más de dos décadas de criminalidad y el rol de "Tony Montana"

De acuerdo con los documentos judiciales del Departamento de Justicia, el historial de Oseguera Cervantes en el narcotráfico internacional abarca distintas etapas y organizaciones:



Época en el Cártel del Milenio (2002-2010): Operó en Jalisco supervisando la venta de narcóticos, la dirección de laboratorios de metanfetamina, la consecución de precursores químicos y la defensa de territorios contra grupos rivales.

Operó en Jalisco supervisando la venta de narcóticos, la dirección de laboratorios de metanfetamina, la consecución de precursores químicos y la defensa de territorios contra grupos rivales. Operador clave del CJNG (Desde 2010): Trabajó directamente bajo las órdenes de su hermano " El Mencho

Trabajó directamente bajo las órdenes de su hermano " Finanzas y lavado de dinero: Era el encargado de recolectar las ganancias millonarias en Estados Unidos y gestionar su transferencia a México mediante casas de cambio, asistiendo siempre armado a las reuniones de negociación

#URGENTE | Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, además de un delito relacionado con el uso de armas de fuego para… pic.twitter.com/spZrA3zSoI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 31, 2026

La sentencia que podría enfrentar "Tony Montana" tras declararse culpable en EU

Tras declararse culpable del tráfico de al menos 5 kilogramos de cocaína y 500 gramos de metanfetamina, la audiencia para dictar su condena quedó programada para el próximo 13 de noviembre. Antonio Oseguera Cervantes enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión y una sanción máxima de hasta dos cadenas perpetuas consecutivas, la cual será determinada por el juez federal con base en las directrices de sentencia de Estados Unidos.

Cabe recordar que su hermano, "El Mencho", fue abatido el pasado 22 de febrero del presente año durante un operativo de las Fuerzas Armadas en Tapalpa, Jalisco.

