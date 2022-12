Autobús sale de la carretera y cae a un barranco en Oaxaca

Un autobús de pasajeros que trasladaba de regreso a los asistentes a la toma de protesta del nuevo gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara. El vehículo se fue al barranco luego de salir de la carretera a la altura de la comunidad de San Miguel del Río, en la sierra de Juárez. Ocurrió en la tarde noche de este jueves 1 de diciembre en el kilómetro 165 de la carretera Tuxtepec – Oaxaca.

El saldo fue de cuatro personas fallecidas y 36 heridas. Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a los heridos al Hospital Civil de Oaxaca, al menos 15 personas se reportan con lesiones severas y uno en estado muy grave.

Fans de Harry Styles siguen hospitalizados tras accidente de autobús

Fans de Harry Styles que buscaban llegar a la presentación del artista en la Ciudad de México continúan hospitalizados luego de que un autobús perteneciente a una compañía privada se accidentará en la carretera México-Puebla.

El accidente ocurrió la tarde del pasado viernes 25 de noviembre, cerca de las 15:00 horas, cuando un autobús que transportaba alrededor de 50 fans de Harry Styles volcó sobre una de las laterales del Periférico Ecológico.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Puebla, el hecho dejó al menos 25 personas lesionadas , 7 con lesiones graves, quienes fueron atendidos en primera instancia por elementos del cuerpo de bomberos, así como de personal de SUMA. Posteriormente, los heridos fueron traslados a unidades médicas aledañas para su hospitalización.

El accidente en la autopista México-Puebla, a la altura de municipio de Coronango, no dejó muertos, la información fue confirmada por la compañía privada a cargo del autobús que transportaba a los seguidores del ex integrante de la banda One Direction, al detallar que algunas personas continúan hospitalizadas.

La compañía privada del autobús en la que viajaba los fans del artista Harry Styles lamentó vía redes sociales el accidente y destacó su colaboración con las autoridades pertinentes para esclarecer el accidente.