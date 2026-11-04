¡De perseguir una camioneta de guayabas a terminar volcado! VIDEO exhibe presunto intento de robo en Pachuca
Un automóvil terminó volcado en Pachuca tras intentar cerrarle el paso a una camioneta de guayabas; VIDEO muestra la secuencia del presunto intento de robo.
Un automóvil amarillo volcó sobre el bulevar Felipe Ángeles, en Pachuca, Hidalgo, después de que presuntamente sus ocupantes intentaran cerrarle el paso a una camioneta de redilas que transportaba guayabas, aparentemente para obligar a su conductor a detenerse y cometer un robo.
El incidente ocurrió la noche del pasado 30 de octubre y quedó registrado en un video que una de las personas afectadas difundió en redes sociales; la denuncia señala que los ocupantes del vehículo particular habrían perseguido a la camioneta y realizado varios movimientos para cerrarle el paso, aparentemente con la intención de cometer un asalto; sin embargo, durante una de esas maniobras, el conductor perdió el control y terminó sobre el carril confinado del Tuzobús.
¿Qué ocurrió antes de que el automóvil terminara volcado en Pachuca?
De acuerdo con el relato publicado por la afectada, quien identificó a la camioneta como “La Conse”, el automóvil amarillo se acercó repetidamente a la unidad de carga mientras circulaban en dirección al centro de Pachuca.
La denunciante aseguró que los ocupantes del vehículo intentaban colocarse delante de la camioneta para obligar a su conductor a detener la marcha, en un momento, la situación habría escalado hasta llegar a la altura de una farmacia, donde ocurrió el choque entre ambas unidades.
El video compartido permite observar parte de la secuencia que terminó con el automóvil volcado; no obstante, la intención de sus ocupantes permanece como una versión expuesta en la denuncia y no como un hecho confirmado por alguna autoridad.
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Automóvil invadió el carril del Tuzobús y terminó volcado
Durante el incidente, el conductor del automóvil realizó una maniobra brusca que provocó que la unidad derrapara; después se desplazó hacia el carril exclusivo del sistema Tuzobús y terminó volcada sobre la vialidad, cerca de la infraestructura de un puente.
Tras el percance, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y aseguraron a los dos ocupantes del vehículo particular.
La intervención policial también estuvo relacionada con los daños ocasionados en la infraestructura vial, entre ellos afectaciones a las boyas y a la señalización del carril confinado.
¿Hubo detenidos por el presunto intento de asalto?
Los ocupantes del automóvil quedaron bajo resguardo policial para responder por los daños materiales; sin embargo, las personas que viajaban en la camioneta no habrían presentado una denuncia por el supuesto intento de robo y se retiraron del lugar.