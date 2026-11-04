¡De perseguir una camioneta de guayabas a terminar volcado! VIDEO exhibe presunto intento de robo en Pachuca

Un automóvil amarillo volcó sobre el bulevar Felipe Ángeles, en Pachuca, Hidalgo , después de que presuntamente sus ocupantes intentaran cerrarle el paso a una camioneta de redilas que transportaba guayabas, aparentemente para obligar a su conductor a detenerse y cometer un robo.

El incidente ocurrió la noche del pasado 30 de octubre y quedó registrado en un video que una de las personas afectadas difundió en redes sociales; la denuncia señala que los ocupantes del vehículo particular habrían perseguido a la camioneta y realizado varios movimientos para cerrarle el paso, aparentemente con la intención de cometer un asalto; sin embargo, durante una de esas maniobras, el conductor perdió el control y terminó sobre el carril confinado del Tuzobús.

¿Qué ocurrió antes de que el automóvil terminara volcado en Pachuca?

De acuerdo con el relato publicado por la afectada, quien identificó a la camioneta como “La Conse”, el automóvil amarillo se acercó repetidamente a la unidad de carga mientras circulaban en dirección al centro de Pachuca.

La denunciante aseguró que los ocupantes del vehículo intentaban colocarse delante de la camioneta para obligar a su conductor a detener la marcha, en un momento, la situación habría escalado hasta llegar a la altura de una farmacia, donde ocurrió el choque entre ambas unidades.

El video compartido permite observar parte de la secuencia que terminó con el automóvil volcado; no obstante, la intención de sus ocupantes permanece como una versión expuesta en la denuncia y no como un hecho confirmado por alguna autoridad.

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Automóvil invadió el carril del Tuzobús y terminó volcado

Durante el incidente, el conductor del automóvil realizó una maniobra brusca que provocó que la unidad derrapara; después se desplazó hacia el carril exclusivo del sistema Tuzobús y terminó volcada sobre la vialidad, cerca de la infraestructura de un puente.

Tras el percance, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y aseguraron a los dos ocupantes del vehículo particular.

La intervención policial también estuvo relacionada con los daños ocasionados en la infraestructura vial, entre ellos afectaciones a las boyas y a la señalización del carril confinado.

¿Hubo detenidos por el presunto intento de asalto?

Los ocupantes del automóvil quedaron bajo resguardo policial para responder por los daños materiales; sin embargo, las personas que viajaban en la camioneta no habrían presentado una denuncia por el supuesto intento de robo y se retiraron del lugar.