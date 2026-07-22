Vecinos viven aterrados tras brutales choques contra sus casas en Tlajomulco; captan “autos voladores”

Vecino del fraccionamiento Bosques de Santa Anita, ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, lanzaron un urgente llamado de auxilio a las autoridades viales de Jalisco debido a los constantes accidentes provocados por automovilistas que utilizan el cruce de Boulevard Bosques de Santa Anita y Loma Ancha como pista de carreras.

A través de un reportaje de Azteca Noticias, por el reportero Fernando Roldán, se difundió un video de seguridad del pasado 19 de julio que muestra el momento exacto en que un vehículo, presuntamente tripulado por jóvenes alcoholizados, subió a la banqueta, saltó una barda y terminó incrustado dentro de una propiedad.

Los colonos aseguran vivir con el temor constante de que ocurra una tragedia mortal, pues es la segunda ocasión en que un automóvil “vuela” en ese mismo punto.

Tras denunciar que sus peticiones de topes o reductores de velocidad han sido ignoradas, el Ayuntamiento de Tlajomulco informó que ya realiza un análisis técnico para determinar e iniciar los trabajos viales necesarios en la zona.