Cae banda de secuestradores y extorsionadores “Los Lolos” en Michoacán; rescatan a una víctima adolescente en el operativo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán desarticuló a dos grupos de secuestradores y extorsionadores, unas células criminales que amenazaban la seguridad de la región purépecha y el Bajío. De acuerdo con las autoridades, en el proceso lograron el rescate de una de sus víctimas, un adolescente que se encontraba en el lugar. Ahora, la dependencia hace un llamado urgente a la población para no ceder ante estos delitos y denunciar de inmediato.

🚨 Detuvimos a siete presuntos secuestradores y logramos el rescate de una víctima en los municipios de Uruapan y Puruándiro, respectivamente.

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¿Cómo detuvo la FGE de Michoacán a los secuestradores y extorsionadores?

Según el escrito 1448/2026 publicado en la página oficial de la Fiscalía, el pasado 21 de julio del 2026 informaron de la captura de al menos 7 presuntos secuestradores junto con el rescate de una víctima mientras se realizaba el operativo interinstitucional, donde se llevaron a cabo cateos y pagos simulados, los cuales se realizaron en los municipios de Uruapan y Puruándiro, Michoacán.

Apodado como "Caso Puruándiro", el operativo interinstitucional logró rescatar con vida a un adolescente privado de la libertad y se detuvo con éxito a Luis Miguel "N", Jaime "N" y Gilberto "N", presuntos miembros de la banda "Los Lolos", quienes le exigían a la familia entre 80 mil y 100 mil pesos.

Asimismo, en el "Caso Uruapan", donde se dio la extorsión, se logró la captura de 4 hombres, identificados como Sabas Alberto "N", Jesús"N", Jorge Alejandro "N" y José Efraín "N". Estos sujetos fueron vinculados a otro grupo criminal, pero no especificaron cual. Ellos privaron de la libertad a una víctima el 23 de junio del 2026, y cobraron un total de 413 mil pesos, un auto y continuaron exigiendo dinero hasta caer en un operativo de pago simulado el pasado miércoles 15 de julio.

Asimismo, se llevó a cabo el aseguramiento de una probable casa de cautiverio, con la que las autoridades dieron el pasado 17 de julio en Uruapan, donde también incautaron una camioneta Caravan, un vehículo motorizado de dos ruedas y equipo táctico.

Finalmente y tras las investigaciones se reveló que los detenidos de Uruapan cuentan con antecedentes penales por robo y violencia familiar, ya que fueron puestos a disposición de la autoridad jurídica competente.