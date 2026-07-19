Fuga de hidrocarburo desata evacuación masiva en Tlajomulco; siete personas resultan intoxicadas

Este domingo 19 de julio, una fuga de hidrocarburo provocó momentos de caos y una alerta de emergencia en Tlajomulco de Zúñiga en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El operativo, que fue atendido por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, dejó una evacuación masiva de al menos 200 personas y siete más fueron atendidas por los cuerpos de auxilio tras resultar intoxicados.

¿Qué provocó la fuga de hidrocarburos en Tlajomulco?

La fuga de hidrocarburos fue detectada durante la madrugada en la colonia Jardines de San Sebastián, donde una presunta toma clandestina habría originado la emergencia que movilizó a corporaciones de los tres niveles de gobierno; tras recibir el reporte, las autoridades activaron un operativo para contener el riesgo y proteger a los habitantes que viven cerca del punto afectado.

Como parte de las primeras acciones, se estableció un perímetro de seguridad de entre 400 y 500 metros para reducir la exposición de la población a los vapores y facilitar las maniobras de los equipos especializados, la medida también permitió coordinar el ingreso del personal de emergencia sin poner en riesgo a más vecinos.

Las siete personas que presentaron síntomas de intoxicación fueron atendidas por paramédicos en el lugar. De acuerdo con los reportes oficiales, ninguna requirió ser trasladada en estado grave y todas se mantienen fuera de peligro.

🔴#IMPORTANTE | Una fuga de hidrocarburos en Jardines de San Sebastián en Tlajomulco. Dejó saldo de aproximadamente 7 personas intoxicadas, en el lugar se aseguró una pipa con combustible.



Con información: Fernando Roldán (@Fer_Roldanfr ) pic.twitter.com/sKSeGOu92T — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) July 19, 2026

Evacuación masiva movilizó a cuerpos de emergencia

La magnitud de la fuga de hidrocarburos obligó a realizar el desalojo preventivo de más de 200 habitantes de Jardines de San Sebastián, quienes permanecieron fuera de sus viviendas mientras continuaban las labores para controlar la contingencia.

En el sitio fue instalado un Puesto de Comando desde donde se coordinaron las acciones de respuesta entre las diferentes dependencias participantes; la prioridad fue mantener resguardada a la población, controlar la fuga y disminuir cualquier posibilidad de un incidente mayor.

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