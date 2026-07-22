Esta ruta del Qrobús tendrá cambios; vías alternas y cuánto durará

En Querétaro, el Qrobús tendrá una modificación en su ruta L55, desde el 24 de julio y hasta el 2 de agosto de 2026 , con lo que las unidades circularán en otras vialidades.

Cambios en la ruta L55 del Qrobús por Fiestas Patronales

La ruta circulará desde el Libramiento hacia la derecha, por calle San Uriel, hasta la izquierda por San Javier, hasta San Miguel, que es donde retomará su recorrido habitual.

El cambio en la circulación se debe a las Fiestas Patronales de los Ángeles, de acuerdo con lo indicado por la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro.

Costos y tarifas vigentes del Qrobús según el tipo de tarjeta

El costo del Qrobús depende de la tarjeta de pago. La tarjeta general para los usuarios maneja una tarifa de 11 pesos en el primer viaje y de 5,50 pesos por el transbordo.

En el caso de la tarjeta de adulto mayor, para quienes tienen más de 60 años de edad, el usuario paga 9 pesos en su primer viaje y 4.50 en su transbordo. Además, puede formar parte del programa Tarifa Unidos, donde sólo pagan 2 pesos en su primer viaje y los transbordos son sin costo.

La tarjeta para personas con discapacidad permanente permite pagar una tarifa de 9 pesos en el primer viaje y 4.50 en los transbordos. Con la Tarifa Unidos también podrán pagar 2 pesos en el primer viaje y obtener trasbordos sin costo.

¿Cuál es la tarifa para estudiantes en el Qrobús?

Los estudiantes de escuelas públicas y privadas en la entidad, desde preescolar hasta universidad, pueden pagar 9 pesos en su primer viaje y transbordos de 4.50 pesos.

Mientras que el personal calificado como de Servicios a la Comunidad, que comprende personal de seguridad del estado de Querétaro, de la salud y que trabajan en planteles de educación pública en la entidad, así como el personal sindicalizado del estado y de los municipios de Corregidora, El Marqués y Querétaro, podrán ser parte del programa Tarifa Unidos, donde sólo pagan 2 pesos en su primer viaje y los transbordos son gratuitos.

