VIDEO | ¿Ajuste de cuentas del narco? Esto es lo que investigan en Zacatecas tras masacre que dejó 10 víctimas

Rodrigo Reyes, secretario general de Gobierno de Zacatecas, y el fiscal estatal comparecieron tras la masacre en la que 10 personas aparecieron asesinadas en varios municipios.

En redes sociales circuló un mensaje de grupos armados y encapuchados que se atribuyeron la matanza y nombraron a “La Mayiza” y “Los Cabrera”, presuntos grupos que operan en Sinaloa, Durango y Sonora y que forman parte de escisiones del Cártel de Sinaloa. En las publicaciones, los grupos afirmaron que estas muertes se deben a que “empezó la limpieza en Zacatecas”.

Autoridades rechazan versión de grupos criminales en Zacatecas tras masacre

No obstante, autoridades estatales rechazaron esa versión. Rodrigo Reyes calificó esas versiones como falsas y que sólo buscan confundir a la población.

La Secretaría de Seguridad de Zacatecas informó que, tras responder a una agresión mientras buscaban a los responsables del secuestro y muerte de las 10 víctimas, detuvieron a un hombre en Fresnillo.

Detienen a presunto implicado y refuerzan operativo Rastrillo

Las autoridades identificaron al detenido como Manuel “N”, de 22 años y originario de Sinaloa. Según el comunicado, portaba un arma corta; además, le decomisaron un vehículo, droga y ponchallantas.

Las fuerzas estatales indicaron que no descartan la posible participación de este sujeto en la masacre que afectó a exfuncionarios municipales y comerciantes, cuyos cuerpos aparecieron colgados y regados en tres municipios. Con esta detención suman cinco los aprehendidos vinculados a la investigación.

El fiscal general de Justicia de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, detalló cargos contra el detenido: “Esta persona fue detenida por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo, así como por delitos contra la salud, además de ello, atentados contra la seguridad y por robo equiparado, debido a que el vehículo que él conducía se encuentra alterado”. Añadió que “se ha logrado el aseguramiento de un tercer vehículo involucrado”.

La dependencia indicó que la operación “Rastrillo” se reforzó con elementos federales para localizar a los responsables y evitar otra masacre como la del fin de semana. La investigación sigue dos líneas principales: la reacción a una agresión y la posible relación de los hechos con extorsión y las presuntas ligas de algunas de las víctimas con grupos criminales.

Sobre el caso del expresidente municipal Ignacio Castrejón, asesinado en la misma masacre, Rodrigo Reyes comentó que hubo una privación de la libertad alrededor de la una de la mañana del sábado, la cual no fue denunciada, y que existía al menos un contacto o amenaza hacia el expresidente.