Encuentran restos de avión donde viajaba Rainer Schaller en Costa Rica

Autoridades de Costa Rica encontraron los restos del avión que se estrelló y donde presuntamente viajaba el millonario alemán Rainer Schaller, conocido por su cadena de gimnasios McFit de Alemania, y algunos miembros de su familia.

Jorge Torres, ministro de Seguridad de Costa Rica, detalló que se encontraron los restos del avión a unos 28 kilómetros del aeropuerto de Limón, dijo que en su mayoría hallaron pequeñas partes de la aeronave y equipaje; no obstante, se están concentrando en encontrar a las víctimas, ya que solo encontraron a dos.

Torres indicó que el avión pudo estrellarse contra el mar, un golpe que los expertos explican es similar a chocar contra el cemento.

"Parece que el avión se estrelló contra el mar. Según me han dicho los expertos, chocar así es como chocar contra el cemento. Como habrás observado aquí, lo que hemos rescatado son piezas pequeñas, pero la búsqueda es intensa".

Lamentamos con dolor el accidente sufrido por una tripulación extranjera en Limón mientras viajaban a bordo de una aeronave privada. Desde @seguridadcrc hicimos un gran esfuerzo para ubicar restos del jet. Dos de las víctimas ya fueron halladas y seguimos trabajando en el sitio. — Jorge Torres Carrillo (@JorgeTorresCar) October 22, 2022

Se cree que en el avión siniestrado viajaba el empresario de 53 años, con otros alemanes, incluida una mujer de 44 años, un hombre de 40 años y dos menores. El piloto, de 66 años, era ciudadano suizo, según el Ministerio de Seguridad de Costa Rica.

Las autoridades recibieron una alerta el viernes por la noche sobre un vuelo privado, que se dirigía desde México al aeropuerto local de Limón, dijo previamente el ministro de Seguridad, Jorge Torres.

La aeronave perdió comunicación con la torre de control cerca de Barra de Parismina, a pocos minutos de Limón, según el ministro.

¿Quién es el empresario Rainer Schaller?

Rainer Schaller nació el 4 de enero de 1969 en Alemania. Era conocido por ser fundador de una cadena de gimnasios popular en Europa.

En 1997 fundó la marca McFit, en Würzburg, Alemania, con la que llegó a convertirse en un empresario reconocido en Europa, incluso, en 2011 fue considerado el operador de gimnasios más grande de ese continente.

La cadena de gimnasios McFit cuenta con un millón de miembros, tiene más de 200 sucursales solo en Alemania, pero también hay centros en Austria, Italia, Polonia y España.