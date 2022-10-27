Momentos de pánico en un avión, realizaba vuelo a Paraguay: VIDEO

Los pasajeros del vuelo de Latam que salieron de Santiago de Chile con destino a Asunción, Paraguay, este miércoles por la tarde, vivieron momentos de pánico por un fuerte temporal que se presentó en pleno vuelo. El avión, que debía aterrizar en la capital paraguaya, se desvío.

Según informó Telefuturo, el avión llegó al aeropuerto Silvio Petirossi con algunos problemas mecánicos y con los 48 pasajeros, logró aterrizar de manera segura.

Video grabado desde uno de los asientos del avión

En un video que publicó un pasajero en las redes sociales se oyen los gritos de las personas que se encontraban en el avión que había partido de Santiago de Chile. No se observa con claridad debido a que fue grabado desde uno de los asientos, pero se perciben las turbulencias que hicieron que el aparato se moviera fuertemente de un lado a otro.

✔Momentos de tensión en un vuelo que cubría la ruta entre Santiago de #Chile y Asunción, #Paraguay . El avión fue desviado hacia Foz do Iguaçu en #Brasil. cuando la aeronave atravesó fuerte #tormenta que se estaba desarrollando en la capital guaraní. pic.twitter.com/EzrJf32WZz — RedClimáticaMundial (@Alerta_Noticias) October 27, 2022

"Dios mío", se le escucha decir a una mujer; mientras que el pasajero que filma el suceso respira de forma agitada. "¡Por favor, Dios santo! ¡Qué bárbaro!", expresa. De lejos se oyen otras voces que denotan la preocupación de todos los individuos que viajaban.

El vuelo llegó con problemas mecánicos

La ex modelo Pabla Thomen viajó en el vuelo y contó lo que vivió: "Estoy temblando porque ahora recién pude desahogar y llorar. A 30 minutos de llegar a Asunción, Paraguay sentimos la turbulencia. En Foz no pudimos bajar, abrieron al menos la puerta para que entre viento".

El piloto pide prepararse para un aterrizaje forzoso

"Entramos en pánico, el piloto nos dice que nos preparáramos para un aterrizaje forzoso. Escuché eso con mi hija, sola. Nos preparamos para posición de impacto. Mi hija era la más vulnerable. Se me desabrochó mi cinturón de seguridad y pedí socorro", narró Thomen.

Por último, manifestó: "Todos estaban gritando. Había gente que necesitaba asistencia médica, oxígeno. En ese momento tenía que demostrar a mi hija que estábamos bien; y en el último, con toda la angustia me despedía de mi hija, diciéndole que la amaba y adoraba".

Dos hermanos que viajaban en el "vuelo del terror". Richard Centurión narró que fue "una experiencia inexplicable, todo fue así de película, de episodio, porque fueron dos situaciones en la cual la segunda sí fue un poco más densa, indescriptible, sin palabras, dos tramos para poder describir esa sensación y todo ese momento que pasamos ahora que fueron eternos para nosotros".

Explico cómo reaccionaron ante las sacudidas de la tormenta dijo que "parecían turbulencias normales que suelen haber en los aterrizajes, pero estamos entrando en una tormenta entonces ahí fue que nosotros prácticamente éramos los que estamos más tranquilos en el vuelo, dentro de todo pero si sentíamos miedo, sentíamos terror, entonces nada más nos sentábamos, nos atajamos frente con el otro asiento que teníamos enfrente, en esa situación no sabes que hacer".

Respecto a los demás pasajeros explicó que había "gráficas increíbles, había uno que parecía que estaba rezando, rogando, otros que estaban con la cabeza apretándose, otras personas gritando, un niño que tenía enfrente a dos asientos, enfrente que decía nos vamos a morir, nos vamos a morir, nosotros nos poníamos más nerviosos porque era una situación obviamente de terror, se entiende una criatura pero una sensación increíble, increíble.

Comunicado de la empresa

A través de un comunicado publicado este jueves, la compañía informó que "el miércoles 26 de octubre, el vuelo LA1325 (Santiago de Chile-Asunción) atravesó condiciones meteorológicas severas durante su trayecto de vuelo. Tanto los pasajeros como la tripulación se encuentran en buenas condiciones", ratificó" y lamentó los inconvenientes que esta situación meteorológica puedo haber causado a sus pasajeros.