Evacúan el Pentágono por Alerta de ántrax en el aire: ¿por qué es mortal respirarlo?
El incidente obligó a evacuar varios pisos y a ordenar el confinamiento de oficinas de la Marina y el Ejército de los Estados Unidos para resguardarse del mortal virus.
Esta mañana de jueves se activó una alerta por presencia de materiales peligrosos, específicamente por la supuesta detección de ántrax en los ductos de ventilación, en las oficinas centrales del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, luego de que un error técnico en la operación de los sistemas de monitoreo ambiental provocara un cierre de emergencia y que evacuaran parcialmente el complejo militar del Pentágono.
De acuerdo con fuentes militares y transmisiones de radio de los servicios de emergencia de Arlington, el protocolo de bioseguridad se activó de forma automática cuando un sensor de calidad del aire arrojó lecturas positivas para el ántrax, una peligrosa toxina biológica. No obstante, las revisiones posteriores confirmaron que el sofisticado sistema de seguridad presentó una avería mecánica, y en realidad solamente se trató de una falsa alarma.
UPDATE: CNN reports that the Pentagon lockdown prompted by a suspected hazardous materials incident has been determined to be a false alarm. pic.twitter.com/za6fvNp8Ee— Breaking911 (@Breaking911) June 11, 2026
¿Qué es el ántrax?
El ántrax (también conocido como carbunco en español) es una enfermedad infecciosa grave causada por una bacteria esporulada llamada Bacillus anthracis. Aunque comúnmente se asocia con el ganado y los animales herbívoros, puede transmitirse a los seres humanos si entran en contacto con tejidos, productos animales contaminados o directamente con las esporas microscópicas.
Lo que hace único y resistente al ántrax es su capacidad para formar esporas. Estas actúan como una especie de caparazón protector que permite a la bacteria permanecer inactiva durante años en el medio ambiente (como en el suelo o el agua) resistiendo condiciones extremas, luz solar y calor, hasta que encuentra un organismo huésped donde reactivarse y multiplicarse.
¿Por qué es peligroso?
El verdadero peligro del ántrax es que se vuelve mucho más letal si no se trata a tiempo y que ha sido utilizado como arma biológica, ya que sus esporas pueden propagarse fácilmente por el aire sin ser vistas ni dejar rastro de olor. Existen tres vías principales de contagio en humanos, siendo una de ellas extremadamente destructiva:
- Vía inhalatoria (La más letal): Ocurre cuando una persona respira las esporas flotantes. Los síntomas iniciales imitan a los de una gripe común, pero en pocos días la infección desencadena dificultades respiratorias severas, shock y colapso circulatorio. Si no se administran antibióticos de forma inmediata antes de que se liberen toxinas en la sangre, la tasa de mortalidad supera el 80%.
- Vía cutánea (La más común): Se produce cuando la bacteria entra a través de una herida en la piel, generando una úlcera con un centro negro característico. Aunque es grave, rara vez es mortal si se trata adecuadamente con asistencia médica.
- Vía gastrointestinal: Se contrae al consumir carne contaminada mal cocinada, provocando inflamación severa en el tracto digestivo, vómitos con sangre y diarrea aguda.