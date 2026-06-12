VIDEO: Así destruyó una bodega de 10 hectáreas un incendio gigante en Tracy, California

Un incendio masivo destruyó por completo un centro de distribución de insumos médicos de un millón de pies cuadrados ( aproximadamente 10 hectáreas) perteneciente a la empresa Medline Industries, ubicado en Tracy, California. El siniestro, que comenzó la tarde del jueves y continúa activo hoy viernes, generó inmensas columnas de humo negro visibles a kilómetros de distancia y provocó la caída de escombros calcinados en zonas residenciales cercanas.

Las autoridades locales confirmaron la evacuación inmediata del inmueble afectado y de los almacenes cercanos, entre los que se encuentran instalaciones operativas de FedEx y Amazon. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, y la empresa Medline Industries confirmó que el 100% de los empleados que se encontraban en el sitio han sido localizados a salvo.

EL viento esparció las llamas y también fallaron los hidrantes

El jefe de la Autoridad de Bomberos del Sur de San Joaquín, Randall Bradley, informó que las unidades de emergencia respondieron al reporte alrededor de la 1:00 p.m. del jueves, detectando fuego pesado concentrado en el techo de la estructura. A pesar de los intentos iniciales por combatir las llamas desde el interior, el personal de bomberos se vio obligado a replegarse.

Bradley detalló que el combate al fuego se vio severamente afectado por una combinación de factores climáticos y fallas de infraestructura privada:

Condiciones meteorológicas: Fuertes ráfagas de viento, altas temperaturas y niveles extremadamente bajos de humedad facilitaron la propagación del fuego por toda la superficie del techo y hacia el interior del edificio.

Fuertes ráfagas de viento, altas temperaturas y niveles extremadamente bajos de humedad facilitaron la propagación del fuego por toda la superficie del techo y hacia el interior del edificio. Falla en sistemas anti incendios: Los sistemas de rociadores automáticos contra incendios dentro del almacén no se activaron.

Los sistemas de rociadores automáticos contra incendios dentro del almacén no se activaron. No operaban los hidrantes: Los hidrantes de agua ubicados en el perímetro privado de las instalaciones no registraron presión de agua. Los bomberos confirmaron que los hidrantes de la red pública de la ciudad sí contaban con presión normal, lo que apunta a un problema exclusivo del sistema interno de la planta de Medline.

"Esta escala de incendio en un almacén es tan única que probablemente existan solo tres o cuatro casos similares en la historia de nuestro país", declaró el jefe de bomberos Randall Bradley.

Comienza la temporada de incendios en California

El viento arrastró brasas y chispas que generaron al menos tres incendios forestales y de maleza periféricos en zonas aledañas a Schulte Road, Larch Road y en las proximidades del Aeropuerto Municipal de Tracy. Equipos de ayuda mutua de comunidades vecinas se desplegaron para contener estos focos secundarios.

Las llamas también alcanzaron los patios exteriores de un centro logístico contiguo de FedEx, donde se incendió una gran cantidad de tarimas de madera (pallets) y contenedores de carga pesada. Los bomberos lograron frenar el avance del fuego antes de que este ingresara a la estructura principal de FedEx. Por su parte, portavoces de FedEx confirmaron que su personal se encuentra fuera de peligro y que la infraestructura central quedó protegida.

Residentes de vecindarios cercanos reportaron la caída constante de fragmentos de material quemado. Testigos describieron los residuos como cenizas ligeras y crujientes que se desintegran al tacto, dejando manchas de carbón en la piel.

WATCH: Massive fire breaks out at warehouse in Tracy, California; evacuations underway. pic.twitter.com/XOeEFW3eyc — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 11, 2026

Afecta la calidad del aire

El Distrito para el Control de la Contaminación del Aire del Valle de San Joaquín y la Oficina de Manejo de Emergencias emitieron alertas formales para las comunidades adyacentes debido al riesgo de gases tóxicos y partículas finas en suspensión. Las autoridades sanitarias advirtieron que el humo contiene irritantes severos que pueden desencadenar crisis de asma, agravar cuadros de bronquitis crónica y aumentar el riesgo de incidentes cardiovasculares o accidentes cerebrovasculares.

Se ha ordenado a los residentes de las zonas afectadas permanecer en interiores, mantener ventanas y puertas completamente cerradas, y configurar los sistemas de aire acondicionado en modo de recirculación. El supervisor del Distrito Cinco, Robert Rickman, aseguró que se mantiene una coordinación estrecha con agencias estatales y regionales para monitorear el impacto ambiental.

Perjudica el suministro hospitalario

Medline Industries, que precisamente este mes conmemoraba su 60º aniversario, es considerado el mayor proveedor y distribuidor de productos médicos y quirúrgicos en los Estados Unidos, manejando un catálogo de aproximadamente 335,000 artículos de atención médica.

La planta de Tracy abastece de manera directa a los principales sistemas de salud y hospitales del norte de California, incluyendo:

Sutter Health

Stanford Medicine

Kaweah Health

Enloe Health

Carson Tahoe Health

Departamento de Asuntos de los Veteranos de EE. UU. (VA)

Hasta el momento, todavía se evalúa qué tan grande es el daño que este incendio provocará en la cadena de suministro. El sistema Sutter Health emitió un comunicado oficial informando que sus equipos de cadena de suministro han activado planes de contingencia para garantizar el acceso continuo a materiales clínicos críticos, por lo que no prevén interrupciones inmediatas en la atención a pacientes ni en las operaciones hospitalarias. Las cuadrillas de bomberos prevén permanecer en el sitio del siniestro durante varios días para extinguir los puntos calientes remanentes y asegurar la estructura colapsada.