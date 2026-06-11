EU va en serio contra el régimen de Cuba: Marco Rubio anuncia sanciones a la petrolera estatal Unión Cuba Petróleo

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la imposición de severas sanciones contra la Unión Cuba-Petróleo (CUPET), la corporación energética estatal que monopoliza el combustible en la isla. El castigo, cobijado bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump, bloquea cualquier transacción o activo de la entidad en territorio norteamericano y busca asfixiar el control social que la cúpula comunista ejerce a través de la distribución de luz y gasolina.

A través de un contundente mensaje en la plataforma digital X, Rubio no se guardó calificativos para argumentar el zarpazo migratorio y comercial, asegurando que "las élites comunistas de Cuba han militarizado la energía como una herramienta de control social y beneficio cleptocrático".

Today, I am sanctioning Cuba’s state-owned energy company, Unión Cuba-Petróleo (CUPET), under President Trump’s EO 14404. Cuba’s Communist elites have weaponized energy as a tool of social control and kleptocratic profit.



For decades, the regime has stolen and hoarded available… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 11, 2026

Combustible para jets privados de los Castro y hoteles vacíos mientras los cubanos no tiene luz en casa

La justificación de la Casa Blanca detalla que los pocos recursos hidrocarburíferos que ingresan a la isla se usan de forma selectiva y sin equidad para la población, un tema sensible en medio de la oleada de apagones sistémicos cada vez más frecuentes que azotan a los ciudadanos cubanos.

Rubio destacó que el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha robado y acaparado sistemáticamente el combustible disponible en detrimento de la sociedad; también denunció que el hidrocarburo estatal se destina prioritariamente a cubrir los vuelos del jet privado de la familia Castro, a movilizar las patrullas de las fuerzas de seguridad pública utilizadas para disolver protestas disidentes, a mantener encendidos los grandes hoteles turísticos vacíos y a financiar la flotilla de autobuses que traslada a simpatizantes a mítines políticos obligatorios.

"Mientras todo esto ocurre, los ciudadanos cubanos sufren apagones diarios y tienen que esperar semanas enteras en interminables filas para poder llenar los tanques de sus vehículos", sentenció el funcionario de la administración Trump.

Cuba es el siguiente, después de Irán

Este golpe a CUPET es parte de una escalada estratégica para debilitar a la dictadura cubana. El propio presidente Donald Trump había adelantado que su gabinete intensificaría la presión sobre el gobierno de Cuba una vez que lograran estabilizar los frentes abiertos por la guerra contra Irán.

De forma simultánea al bloqueo petrolero, el Departamento del Tesoro estadounidense robusteció la lista negra de los activos individuales, congelando las cuentas y propiedades del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y de varios miembros de su círculo íntimo de colaboradores, incluyendo a familiares directos del histórico líder de la revolución, Raúl Castro.

Esta estrategia pretende atacar las fortunas de los que controlan la isla de forma inequitativa y cerrar la llave de la única empresa de energía del país para buscar un escenario de apertura política. "Hasta que llegue un futuro con mayor libertad económica y política, seguiremos atacando la capacidad del régimen comunista para aprovechar el comercio energético en favor de su agenda corrupta", concluyó Rubio.