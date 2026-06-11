Renuncia el secretario de Defensa del Reino Unido tras rechazar el bajo presupuesto militar de Keir Starmer que deja al país vulnerable ante posible ataque de Rusia en 2030

El secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, presentó su dimisión irrevocable al gobierno del primer ministro Sir Keir Starmer. La renuncia expone una profunda fractura en el gabinete de ministros respecto al financiamiento de las Fuerzas Armadas, en un momento en que el propio Ejecutivo británico reconoce un incremento drástico en las amenazas globales. En su carta de salida, Healey afirmó que el nuevo Plan de Inversión en Defensa (DIP, por sus siglas en inglés) "se queda muy corto de lo que se requiere para la defensa y para el país en este momento tan peligroso".

La dimisión generó una respuesta inmediata por parte de Starmer, quien defendió el presupuesto asignado alegando la necesidad de mantener la estabilidad económica de la nación, lo que deja al descubierto la tensión interna entre los requerimientos del estamento militar y la disciplina fiscal del Ministerio de Hacienda.

My letter to the Prime Minister pic.twitter.com/j9z9nmLCb1 — John Healey (@JohnHealey_MP) June 11, 2026

El presupuesto deja vulnerable a Reino Unido

En la misiva dirigida al primer ministro, Healey detalló que, a pesar de los avances logrados en los últimos dos años —como la reestructuración de la OTAN, el adelanto del gasto militar al 2.5% del PIB y los acuerdos de defensa con Alemania, Noruega y Francia—, el financiamiento actual pone en riesgo las operaciones activas y la seguridad del personal militar.

Los puntos centrales que Healey critica al presupuesto de Starmer incluyen:

Insuficiencia presupuestaria: El plan fija el gasto militar en un 2.68% del PIB para el año 2030 . Healey argumenta que la escala de las amenazas exige un compromiso vinculante del 3% para 2030 y una ruta clara hacia el 3.5% en 2035 , en línea con las demandas de la OTAN y las acciones de otros aliados europeos.

El plan fija el gasto militar en un . Healey argumenta que la escala de las amenazas exige un compromiso vinculante del y una ruta clara hacia el , en línea con las demandas de la OTAN y las acciones de otros aliados europeos. Financiamiento tardío: El exministro acusó que los recursos económicos están "cargados al final" del periodo, cuando las necesidades operativas y la urgencia de preparación para el combate se concentran estrictamente en los próximos dos años.

El exministro acusó que los recursos económicos están "cargados al final" del periodo, cuando las necesidades operativas y la urgencia de preparación para el combate se concentran estrictamente en los próximos dos años. Aumento de compromisos internacionales: El Reino Unido asumió recientemente el liderazgo de la misión militar multinacional en el Estrecho de Ormuz (Medio Oriente) y la misión Arctic Sentry de la OTAN en el Alto Norte, además de mantener el despliegue de tropas en Ucrania tras un eventual alto al fuego, pactado en el Acuerdo de París.

Healey recordó directamente las palabras del propio Starmer de la semana pasada: "Según nuestras evaluaciones de inteligencia, y las de otros países de la OTAN, podría haber un ataque de Rusia a la OTAN tan pronto como en 2030". Sin los fondos necesarios, concluyó Healey, se verá obligado a tomar decisiones que reduzcan la capacidad de respuesta del país.

Starmer lo justifica con sostenibilidad en lugar de endeudamiento

En su carta de respuesta, el primer ministro Keir Starmer lamentó la salida de Healey, pero ratificó los términos del Plan de Inversión en Defensa. El mandatario defendió que el plan proporciona un incremento sin precedentes desde la Guerra Fría y otorga certidumbre tanto a la industria militar británica como al financiamiento privado.

Starmer enfatizó que el incremento de los recursos destinados al sector de defensa se realizó mediante una reasignación interna de fondos de otros ministerios de su gobierno y un recorte previo al presupuesto de ayuda internacional. No obstante, advirtió que los gastos deben ser sostenibles en el tiempo: "Unas finanzas públicas sólidas son parte de lo que nos mantiene seguros; el endeudamiento irresponsable solo pone eso en riesgo".