El partido que nació de una ofensa: así surgió el “Janta de las Cucarachas”

El presidente del Tribunal Supremo de India se encuentra en el centro de una controversia luego de que unas declaraciones suyas fueran interpretadas como un insulto hacia los jóvenes desempleados del país. La frase provocó una fuerte reacción en redes sociales y derivó en un movimiento llamado “Partido Janta de las Cucarachas” encabezado por integrantes de la Generación Z.

¿De dónde nació el Partido Janta de las Cucarachas?

“Hay jóvenes que son como cucarachas, no consiguen trabajo, no tienen cabida en el mundo laboral”, mencionó el presidente del Tribunal Supremo de India.

Posteriormente aclaró que sus palabras estaban dirigidas a personas que ingresaron a ciertas profesiones utilizando títulos falsos. Sin embargo, para ese momento la controversia ya se había extendido ampliamente y había generado protestas y debates en plataformas digitales.

De acuerdo con CNN, la reacción más visible surgió entre jóvenes de la Generación Z, quienes transformaron el término en un símbolo de resistencia mediante la creación del llamado “Partido Janta de las Cucarachas”, un juego de palabras con el Partido Bharatiya Janta (BJP), actualmente en el poder en India.

El “Partido Janta de las Cucarachas” se vuelve viral

La cuenta de Instagram de este movimiento ya supera los 10 millones de seguidores, una cifra superior a los 8.7 millones del BJP.

De acuerdo con su sitio web, para unirse al partido es necesario ser “perezoso” y “desempleado”. Detrás del tono humorístico, sin embargo, existe una inconformidad relacionada con la situación laboral que enfrenta una parte de la juventud india.

La población de entre 15 y 29 años en India es la más numerosa del mundo y cada vez cuenta con mayores niveles educativos y aspiraciones profesionales. No obstante, según un informe reciente, casi el 40% de los graduados de 25 años o menos se encuentran desempleados.

Una estudiante expresó su respaldo al movimiento al señalar: “Y están planteando los problemas de la nación. Así que creo que fue una respuesta muy buena y la forma en la que el Partido Janta de las Cucarachas ha planteado los puntos de vista de esta juventud es muy diferente y me gusta. Lo estoy disfrutando”.

Mientras tanto, la inflación y otras dificultades económicas han alimentado el descontento entre algunos sectores juveniles, que consideran que sus preocupaciones no son atendidas por el gobierno.

