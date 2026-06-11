“Tony Montana” cambia de estrategia: Hermano de “El Mencho” acuerda declararse culpable por narcotráfico

La justicia de Estados Unidos dio unn nuevo paso en uno de los casos mas relevantes contra el entorno del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, acordó declarsrse culpable de los cargos federales que enfrenta en una corte en Washington DC.

Dicha información fue confirmada mediante un documento judicial presentado durante la jornada de este 11 de junio de 2026 ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, donde fiscales y defensa solicitaron cancelar una audiencia programada para el proximo 18 de junio, además de fijar una nueva comparecencia para formalizar el cambio de declaración.

New court filing this morning shows El Mencho's brother, Antonio Oseguera Cervantes aka "Tony Montana," has agreed to plead guilty to federal charges in the case against him in Washington, DC… pic.twitter.com/d0p1e4Koa3 — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) June 11, 2026

¿De qué delitos está acusado Antonio Oseguera Cervantes?

Las autoridades de Estados Unidos acusan “Tony Montana” de participar en una cospiración para traficar cocaína y metanfetamina, además de delitos relacionacos con el uso ilegal de armas y procesos de decomiso de bienes vinculados a actividades criminales.

De acuerdo con los registros judiciales, ambas partes lograron un acuerdo acerca de los términos de culpabilidad y solamente resta concluir a dcoumentación legal correspondiente antes de que el acusado comparezca ante el juez para formalizar su declaración.

Caso “Tony Montana”: ¿Qué significa este acuerdo judicial?

La decisión evita que el caso avance hacia un juicio completo y representa un giro significativo en la estrategia legal del hermano de “El Mencho”. Según el documento presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los fiscales solicitaron un tiempo adicional para concluir los trámites relacionados con el acuerdo de culpabilidad, además de preparar la audiencia de cambio de declaración, la cual podría celebrarse durante la semana del 27 de julio de 2026.

¿Qué dictará la sentencia de “Tony Montana”?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que Antonio Oseguera Cervantes enfrentará su proceso ante el mismo juez federal que el año pasado condenó a Rubén Oseguera Cervantes “El Menchito”, hijo del Mencho, a cadena perpetua en Estados Unidos.

Analistas consideran que esta nueva etapa judicial representa otro golpe para la estructura del CJNG, una organización que identificada por las autoridades estadounidenses como una de las principales responsables del tráfico de drogas hacia el territorio norteamericano.

Un caso clave para el futuro del CJNG: La declaración de culpabilidad de “Tony Montana” podría acelerar nuevas investigaciones y fortalecer los casos que las autoridades estadounidenses mantienen contra integrantes del círculo más cercano de “El Mencho”.

