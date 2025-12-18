Familia fallecida en avionazo de Toluca acababa de ganar campeonato de béisbol

Lo que debía ser una semana de celebración absoluta se transformó en una de las tragedias más dolorosas del año. Apenas 24 horas después de levantar el trofeo de "Campeón de Campeones", algunos integrantes del equipo Sultanes y su familia perdieron la vida en el desplome de una aeronave cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca.

El destino fue cruelmente puntual. El domingo 14 de diciembre, la familia Gómez Buenfil celebraba su victoria contra los Rangers en el Deportivo Reynosa. El lunes 15, el jet en el que viajaban desde Acapulco se estrelló, dejando un saldo de 10 personas fallecidas, sin ningún sobreviviente.

¿Quiénes eran las víctimas del accidente aéreo cerca de Toluca?

La tragedia golpeó a tres generaciones de una familia dedicada al deporte y a dos tripulantes experimentados. La lista de fallecidos, confirmada tras las investigaciones y mencionada por la presidenta Claudia Sheinbaum, incluye a:

La Familia y el Equipo:



Raúl Gómez Ruiz (60 años) y Raúl Gómez Buenfil (31 años): Padre e hijo, reconocidos como grandes impulsores del béisbol en Azcapotzalco y líderes de los equipos Goyso y Sultanes .

(60 años) y (31 años): Padre e hijo, reconocidos como grandes impulsores del béisbol en Azcapotzalco y líderes de los equipos y . Olga Janine Buenfil Cardone (60 años).

(60 años). Ilse Lizeth Hernández Téllez (32 años).

(32 años). Gustavo Palomino Olet (50 años).

(50 años). Los menores: Ximena (9 años), Raúl (4 años) y Natalia (2 años).

La Tripulación:



Juan Carlos Olivares Casas (Piloto, 61 años).

(Piloto, 61 años). Walding Sánchez Manzano (Copiloto, 72 años).

Luto en el béisbol amateur de la CDMX

La noticia ha sacudido a la comunidad deportiva de la capital. La Liga Única de Beisbol Azcapotzalco A.C. confirmó que las víctimas eran el corazón de los Sultanes.

"Se nos fueron los campeones", lamentaron en redes sociales equipos hermanos como Piratas, Rieleros y la Liga Petrolera.

Raúl Gómez Ruiz y su hijo no solo jugaban; invertían tiempo, dinero y pasión para mantener viva la tradición del "Rey de los Deportes" en el norte de la Ciudad de México. Su último recuerdo será el de la victoria del domingo, un triunfo que ahora se convierte en un homenaje póstumo.

"Nos estamos desplomando": Los últimos segundos del vuelo a Toluca

El accidente ocurrió alrededor de las 12:30 horas del lunes. La aeronave, un Cessna Citation III con matrícula XA-PRO operado por la empresa Jet Pro, cubría la ruta Acapulco-Toluca.

Audios recuperados de la comunicación con la torre de control revelan el dramatismo de los instantes finales. El piloto, identificado con el código "Papa Romeo Óscar", reportó fallas críticas antes de lanzar su última transmisión : "Nos estamos desplomando".

#ÚLTIMAHORA | Salen a la luz imágenes del momento exacto en el que se la avioneta se desploma en el #Edomex.



En el lugar de los hechos aún continúa la presencia de los equipos de emergencia y peritaje para saber qué fue lo que pasó.@BravoLucy nos cuenta en #HechosMeridiano. pic.twitter.com/eUP3Mlivp1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 15, 2025

Videos del impacto sugieren que logró maniobrar la aeronave hacia una zona industrial despejada en San Pedro Totoltepec, impactando contra un taller de tráileres vacío y evitando así caer sobre zonas habitadas, lo que hubiera aumentado la magnitud de la catástrofe.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) han tomado control de la escena. La caja negra ya fue localizada y será clave para determinar si el siniestro se debió a una falla mecánica, como sugiere la hipótesis preliminar del gobierno federal.

Mientras las autoridades buscan respuestas técnicas, en Azcapotzalco queda el silencio de un estadio vacío y el recuerdo de una familia que se fue siendo campeona.

