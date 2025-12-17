Recuperan la caja negra de la aeronave que se desplomó en Toluca, Edomex; no hubo sobrevivientes

A dos días del accidente aéreo en el Estado de México (Edomex) , la caja negra de la aeronave que se estrelló el lunes 15 de diciembre en Toluca ya fue localizada y entregada a la Agencia Federal de Aeronáutica Civil (AFAC), que será la encargada de investigar lo ocurrido.

El jet partió al mediodía de Acapulco, Guerrero, y cuando se aproximaba a aterrizar en el aeropuerto de Toluca cayó de manera repentina sobre una bodega de desechos, dejando un saldo de 10 personas muertas, entre ellas menores de edad, además del piloto y el copiloto.

Investigan causas del desplome de jet en Toluca, Edomex

Mientras continúan los peritajes cerca de la zona cero, este miércoles 17 de diciembre se confirmó la recuperación de la caja negra del jet tipo taxi aéreo tipo Cessna 650 Citation II, matrícula XA-PRO.

Tanto las partes siniestradas, como el dispositivo fueron trasladados para su análisis por Aeronáutica Civil, con el fin de rastrear las condiciones de vuelo y posibles fallas técnicas que pudieron ocasionar la caída.

