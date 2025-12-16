“Nos estamos desplomando”: revelan los últimos momentos de la avioneta que cayó en Toluca, Edomex

La tarde de este lunes se registró un accidente aéreo en el Estado de México (Edomex), luego de que una avioneta procedente de Acapulco, Guerrero, se desplomara en una zona industrial de San Pedro Totoltepec, a escasos kilómetros del Aeropuerto Internacional de Toluca.

El jet privado, un Cessna 650 Citation III con matrícula XA-PRO, llevaba a bordo a 10 personas: ocho pasajeros, el piloto y el copiloto. Y aunque de manera oficial se informó sobre la muerte de 6 personas, se reporta que no hay sobrevivientes.

Tras el siniestro, en redes sociales comenzaron a difundirse los últimos segundos del vuelo, en los que se escucha cómo el piloto informa sobre la situación antes de que, segundos después, la aeronave se estrellara contra una bodega.

Filtran audio de los últimos momentos de la avioneta que se desplomó en Toluca

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó que el accidente ocurrió alrededor de las 12:31 horas, al sur de las inmediaciones del aeropuerto.

Minutos antes del impacto, el piloto Jesús Hernández, conocido como “El Capitán Jabalí”, reportó a la torre de control una pérdida de altura. Esto fue lo último que se captó:



“Ir al aire Romeo Óscar”

“Recibido Romeo Óscar, me confirma intenciones”

“Nos estamos desplomando”

Audio del lamentable accidente del XA-PRO, que terrible escuchar: "nos estamos desplomando", descansen en paz.

Thanks to @liveatc for the audio and @flightradar24 . https://t.co/cVSS6FryGM pic.twitter.com/gc1G1svNqJ — LaOndaCortaMX (@ondacorta) December 15, 2025

El desplome ocurrió entre las calles Industria Automotriz y Boulevard Miguel Alemán, en una zona industrial del municipio de Toluca, a unos 300 metros del C5 estatal.

Debido a la presencia de tanques de combustible y gas, autoridades ordenaron la evacuación de al menos dos cuadras como medida preventiva. Trabajadores de la bodega y fábricas cercanas lograron salir antes de que el fuego se propagara.

Investigan causas del desplome en Toluca

De acuerdo con reportes preliminares y audios difundidos tras el accidente, el piloto intentó realizar una maniobra de emergencia para aterrizar en un campo de futbol cercano. Sin embargo, la velocidad y la pérdida de control impidieron detener la aeronave.

Finalmente, el jet terminó impactándose contra una bodega de tractocamiones, lo que provocó el incendio inmediato. Razón por la que se presume que no hay ningún sobreviviente.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), junto con la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación (DAAIA) y SENEAM, ya iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Se espera que en las próximas horas se emita un reporte oficial con más detalles sobre el origen de la falla que provocó el desplome del jet ejecutivo.