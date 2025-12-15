VIDEO: Captan momento del desplome de avioneta cerca del Aeropuerto de Toluca; murieron 10 personas

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registra este mediodía en el Valle de Toluca tras el desplome de una aeronave en la localidad de San Pedro Totoltepec, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca.

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México confirmó que unidades de emergencia ya atienden el accidente, el cual tuvo lugar específicamente en el cruce de las calles Industria Automotriz y Miguel Alemán, una zona caracterizada por su alta actividad industrial.

¿Qué pasó cerca del Aeropuerto de Toluca?

De acuerdo con los reportes preliminares y videos difundidos, la aeronave se impactó directamente contra empresas ubicadas en el área, también identificada en los reportes iniciales como Callejón de San Pedro, en la colonia Reforma.

El choque provocó una densa columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia. Ante el riesgo de explosión y la magnitud del siniestro, se activaron protocolos de seguridad que incluyeron el desalojo de trabajadores de las fábricas y empresas aledañas como medida preventiva.

#Edomex | Una aeronave cayó en San Mateo Atenco y reportan personas lesionadas.



Elementos de #emergencia se dirigen a la zona.



Información en desarrollo. pic.twitter.com/abqGr3a2je — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 15, 2025

Video del impacto de la avioneta en San Pedro Totoltepec, Toluca

Al lugar han arribado elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como bomberos de Toluca y de municipios vecinos como Ocoyoacac, quienes trabajan para sofocar el fuego y atender a las víctimas.

Protección Civil del Estado de México exhortó a la población a no acercarse al área para permitir el libre paso de los cuerpos de rescate.

Momentos más tarde se confirmó el deceso de 10 personas, quienes viajaban al interior de la avioneta. Se trata del piloto, copiloto y ocho pasajeros que viajaban dentro de la unidad. De igual forma, se dio a conocer el video del momento del desplome:

#ÚLTIMAHORA | Salen a la luz imágenes del momento exacto en el que se la avioneta se desploma en el #Edomex.



En el lugar de los hechos aún continúa la presencia de los equipos de emergencia y peritaje para saber qué fue lo que pasó.@BravoLucy nos cuenta en #HechosMeridiano. pic.twitter.com/eUP3Mlivp1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 15, 2025

Detalles: Cae Jet Cessna en Toluca con 10 personas a bordo; venía de Acapulco

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha confirmado los detalles trágicos del accidente aéreo ocurrido este mediodía en el Valle de Toluca. La aeronave siniestrada es un Jet modelo Cessna Citation 650, el cual se desplomó con un total de 10 personas a bordo.

El accidente se registró aproximadamente a las 12:31 horas (tiempo local) al sur de las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, específicamente en la zona industrial de San Pedro Totoltepec, donde el impacto provocó un fuerte incendio y la evacuación de fábricas aledañas.

Ruta y Ocupantes: Venían de Acapulco

De acuerdo con la Nota Informativa oficial emitida este 15 de diciembre de 2025, la aeronave había despegado del puerto de Acapulco, Guerrero, con destino a la capital mexiquense.

Conforme al plan de vuelo registrado, en el jet viajaban:

8 pasajeros.

El piloto.

El copiloto.

(Total: 10 ocupantes, de los cuales, el Ejército confirmó que no hubo sobrevivientes).

Inician investigación federal

La SICT informó que, de forma inmediata, se activó la coordinación interestatal para la atención del siniestro. Asimismo, se ha ordenado el despliegue de las máximas autoridades aeronáuticas para esclarecer las causas del desplome.

En el lugar y en las indagatorias ya participan:



La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). La Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación (DAAIA). La Dirección de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).

La zona permanece acordonada por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, mientras peritos trabajan entre los escombros de la aeronave y la estructura industrial afectada.

