Ayline Rubí, la joven que desapareció en la Gustavo A. Madero, asegura que se fue de su casa por maltrato

Ayline Rubí, la menor de edad reportada como desaparecida, su madre dice tiene discapacidad intelectual y desapareció en la alcaldía Gustavo A. Madero, subió un video a redes sociales donde asegura que decidió irse de casa porque su mamá y su hermana la golpeaban.

“Yo misma tomé la decisión de salirme de mi casa, aquí no hay terceras personas, el motivo fue porque mi mamá y mi hermana me pegaron. Tengo los videos y pruebas donde también no es la primera vez que ellas lo hacían”, afirmó Ayline Rubí en la publicación que al parecer grabó la noche del miércoles.

En la grabación la joven también asegura: “Yo no tengo las enfermedades que mi mamá anuncia en Facebook ni tomo medicamentos controlados como ella lo anuncia. Ella es una mala madre; por temas legales no puedo anexarles las pruebas, yo no pensé que esto fuera a llegar a tanto, pero por eso les hago llegar este video para que vean que yo estoy bien”.

¿Qué pasó con Ayline Rubí?

Sobre el tema, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó los primeros resultados de sus investigaciones.

Informó que el pasado 13 de abril, a través de la frecuencia de radio, se solicitó a una unidad policial que acudiera a la calle Encina, de la colonia Zona Escolar, en la alcaldía Gustavo A. Madero, para atender una entrevista ciudadana por un tema de violencia familiar.

Al llegar al domicilio, un hombre de 22 años refirió que su novia, de 17 años de edad, la cual supuestamente estaba embarazada, sufría violencia por parte de su madre, por ello pidió el apoyo para trasladarse ante el agente del Ministerio Público para presentar una denuncia.

Al llegar a las instalaciones de la Fiscalía y esperar a ser atendidos, la pareja decidió trasladarse por sus medios a otra instancia ministerial, sin requerir el apoyo del policía que inicialmente los acompañó.

Posteriormente, se tuvo conocimiento que la menor de edad fue reportada como desaparecida ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que la Dirección General de Asuntos Internos identificó la patrulla y al policía que tuvo contacto con Ayline Rubí.

El agente ya rindió su declaración para la carpeta de investigación administrativa interna

En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana colabora con la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina, en las indagatorias para la localización de la joven, aunado a que brinda acompañamiento a la madre denunciante en el proceso.

Al momento Ayline Rubí sigue en calidad de desaparecida, tiene calidad de víctima y cuando sea localizada deberá quedar a disposición del Ministerio Público especializado en Asuntos del Menor para continuar las indagatorias.