Del asistencialismo a la autonomía: 4 de cada 10 familias dependen de transferencias estatales

La expansión de los programas sociales en México ha alcanzado niveles históricos en cuanto a cobertura presupuestal y territorial, pero la interrogante de fondo sigue sin resolverse: ¿están estos apoyos capacitando a la población para salir adelante por sí misma o solo conteniendo la marginación?

De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), basado en datos del INEGI, en México 4 de cada 10 hogares reciben ingresos provenientes de programas sociales federales o estatales. Esta proporción representa a 16.4 millones de familias (el 41.4% del total nacional) que mes a mes cuentan con transferencias monetarias del Gobierno.

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El IMCO enfatiza una distinción metodológica crucial: la cobertura demuestra la capacidad del Estado para distribuir recursos económicos, pero no acredita que dichos esquemas estén funcionando como una herramienta de movilidad social ascendente ni de incorporación al mercado laboral formal.

La brecha territorial evidencia el peso de esta dependencia. En el sur del país, el porcentaje de hogares subsidiados supera con creces la mitad de la población: Guerrero encabeza la lista con el 57.0%, seguido de Oaxaca con el 56.9% y Chiapas con el 53.0%. En contraste, entidades con mayor actividad industrial y turística registran proporciones sensiblemente menores, como Quintana Roo (25.8%), Nuevo León (28.3%) y Baja California (28.4%).

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La evaluación de resultados y el impacto real de las transferencias en la productividad familiar se mantienen como la principal asignatura pendiente de la política social en México. Sin indicadores claros sobre la graduación de beneficiarios hacia la autonomía financiera, el modelo corre el riesgo de perpetuar la asistencia pública como un sustituto del desarrollo económico regional.

