MC denuncia ante el INE a Mario Delgado por lucrar políticamente con la beca “Rita Cetina”

La representación de Movimiento Ciudadano (MC) ante el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una denuncia formal en contra del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, acusándolo de incurrir en una violación directa a la Constitución Mexicana.

La acción jurídica detonó luego de que el funcionario difundiera un video en redes sociales festejando el inicio de los depósitos de la beca "Rita Cetina" para cerca de 10 millones de niños de primaria pública, presentando el apoyo de 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes como un recurso que "les manda la presidenta".

MC advirtió que el titular de la SEP engaña a la ciudadanía al promover un beneficio social pagado con los impuestos del pueblo como si fuera un obsequio o concesión de la figura presidencial.

Desde la representación de @MovCiudadanoMX en el INE, hemos denunciado a Mario Delgado por violentar la Constitución.



Sus declaraciones son una mentira y un engaño. Las becas las damos todas y todos los mexicanos, no la presidenta. Es la peor versión del patrimonialismo… pic.twitter.com/w4s039Z2yx — Juan Zavala G. (@JZavalaGt) August 11, 2026

"Es la peor versión del patrimonialismo": MC exige frenar uso de recursos públicos

El vicecoordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Juan Zavala, arremetió contra las declaraciones del titular de la SEP, calificándolas como una mentira deliberada que busca instalar un sesgo clientelar en la entrega de los apoyos educativos. "Sus declaraciones son una mentira y un engaño. Las becas las damos todas y todos los mexicanos, no la presidenta. Es la peor versión del patrimonialismo mexicano. Exigimos a la autoridad electoral que intervenga de inmediato", aseveró el legislador al anunciar la queja formal ante el árbitro electoral. Desde el partido naranja enfatizaron que ningún servidor público tiene derecho a condicionar o lucrar con la entrega de programas aprobados por el Congreso de la Unión.

Hoy les tenemos una excelente noticia a todas las familias mexicanas: por primera vez, niñas y niños de primaria reciben la beca #RitaCetina.



💰 Son 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares, que nuestra presidenta @Claudiashein les manda para que sigan construyendo sus… pic.twitter.com/JyfDU2MYQ3 — Mario Delgado (@mario_delgado) August 3, 2026

Mario Delgado habría violado el artículo 134 Constitucional

Especialistas y legisladores subrayan que presentar la beca "Rita Cetina", los apoyos a adultos mayores o las becas "Benito Juárez" como dádivas personales viola de manera flagrante el artículo 134 de la Constitución, el cual prohíbe estrictamente utilizar la propaganda gubernamental para la promoción personalizada de cualquier funcionario.

Pretender posicionar la narrativa de que el bienestar de las familias depende de "la generosidad" del régimen distorsiona la naturaleza de los programas sociales, los cuales constituyen un derecho constitucional financiado con las contribuciones de los contribuyentes. Con esta denuncia ante el INE, la oposición busca frenar el uso patrimonialista de las instituciones y sentar un precedente contra la politización de los recursos públicos.