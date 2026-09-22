Exhiben a alcalde de Atizapán, Pedro Rodríguez, pidiendo votos para su esposa a cambio de programas sociales

Un nuevo caso de coacción y uso proselitista de los recursos públicos encendió las alarmas en el Estado de México. Pedro Rodríguez Villegas, alcalde de Atizapán de Zaragoza, fue exhibido en reuniones públicas condicionando la entrega de programas sociales y becas a cambio de que los beneficiarios promuevan y voten por su esposa, Patricia Arévalo.

Ante los asistentes, el edil condicionó abiertamente los apoyos estatales y municipales al cuestionar: “¿Cuándo habían recibido un apoyo en salario familiar? ¿Cuándo habían recibido 52 millones de pesos en becas? Paty necesita de todos y cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que necesitamos? Que hoy el nombre de Paty suene en todos los rincones de Atizapán, hoy necesitamos que sigan promoviendo las acciones de Paty”.

Pedro Rodríguez, alcalde de Atizapán, condicionando programas sociales en reuniones mientras pide el apoyo para que voten por su esposa, Patricia Arévalo. pic.twitter.com/9Ac5BkFK0v — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) September 22, 2026

Esta práctica de condicionamiento institucional no representa un hecho aislado en la dinámica electoral del país, sino una conducta que ha ocurrido en varias ocasiones últimamente.

Recientemente, el propio secretario de Educación Pública, Mario Delgado, desató duras críticas al declarar públicamente que los programas sociales son un "regalo" de la Presidencia de la República, contraviniendo el principio constitucional que establece que los apoyos públicos son derechos garantizados con dinero de todos los mexicanos. El uso de la estructura gubernamental para coaccionar conciencias y construir candidaturas familiares reafirma la persistencia del clientelismo como herramienta de control político.

¿Quiénes son Pedro Rodríguez y Patricia Arévalo, y qué cargo buscan en Atizapán?

Pedro Rodríguez Villegas cuenta con una amplia trayectoria en el municipio de Atizapán de Zaragoza, donde ha ocupado la presidencia municipal en múltiples gestiones. Con una estructura territorial consolidada, Rodríguez Villegas encabeza la administración local mientras articula la sucesión política en el ayuntamiento para mantener el control del presupuesto y las estructuras de gobierno en manos de su círculo familiar directo.

Por su parte, Patricia Arévalo, esposa del alcalde, se ha desempeñado formalmente como presidenta honorífica del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Atizapán. Desde esta posición, Arévalo ha encabezado la entrega de apoyos asistenciales, despensas y becas, proyectando su figura pública para suceder a su cónyuge en la presidencia municipal o asegurar una posición de representación legislativa en las próximas elecciones de 2027.