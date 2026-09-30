La fecha límite para registrarte al bachillerato en línea y sin examen en CDMX y cómo estudiar aunque no tengas computadora

Terminar la preparatoria en la Ciudad de México, CDMX, ya no exige presentar el examen del Comipems ni gastar en transporte o colegiaturas. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, SECTEI, cuenta con el Bachillerato en Línea, un programa gratuito que te permite obtener tu certificado oficial estudiando a tu propio ritmo.

Si quieres retomar tus estudios o buscas una opción accesible, te explicamos cuáles son los requisitos, las fechas clave de registro para este año y la alternativa si no tienes internet o computadora en casa.

¿Cómo funciona el Bachillerato en Línea SECTEI?

Este programa contempla un total de 290 créditos distribuidos en un curso propedéutico, 12 materias obligatorias y actividades electivas.

Entre los ejes que abarca están temas de salud, biocultura, sostenibilidad y gobernanza.

La gran ventaja es que las clases son en línea con entrega de trabajos, participación en foros y proyectos, por lo que necesitas dedicarle alrededor de 24 horas a la semana en los horarios que mejor te acomoden.

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Opciones para estudiar si no tienes computadora o internet

Si no cuentas con una computadora o conexión a internet en tu hogar, puedes realizar todo el bachillerato acudiendo a las Ciberescuelas de los PILARES en la CDMX.

En estos espacios tienes acceso gratuito a equipos e internet, además de recibir asesoría presencial para crear tu correo electrónico o aprender a manejar programas básicos como Word y Excel.

Fechas límite de registro para las cuatro generaciones de 2026

Las convocatorias para ingresar a este bachillerato se dividen en cuatro periodos a lo largo de 2026:

Generación 2026-A: Cierra registro el 8 de marzo e inicia clases el 23 de marzo.

Generación 2026-B: Registro del 27 de abril al 24 de mayo; inicio el 8 de junio.

Generación 2026-C: Registro del 6 de julio al 2 de agosto; inicio el 17 de agosto.

Generación 2026-D: Registro del 14 de septiembre al 11 de octubre; inicio el 26 de octubre

Requisitos y documentos para el registro al bachillerato en línea

Para inscribirte necesitas tener el certificado de secundaria, o boleta del último grado si está en trámite, y tu CURP certificada. También debes presentar una identificación oficial vigente, INE, pasaporte o licencia de la CDMX; en menores de edad se acepta la credencial de secundaria o permiso de conducir, y comprobante de domicilio de la Ciudad de México.

Todos los archivos deben subirse en formato PDF independiente.

Pasos para completar tu solicitud en la plataforma

El trámite se realiza directamente en la página oficial de la SECTEI. Debes llenar el formulario con tus datos, cargar los documentos digitales requeridos y descargar el comprobante con tu número de folio.

La lista de aspirantes aceptados se publica días antes de cada inicio de clases en el mismo sitio web.